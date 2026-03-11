Ево како се мачке увијек дочекају на ноге

11.03.2026
10:39
Када мачке падају, оне се обично дочекају на ноге. Ова невјероватна способност ових животиња да се исправе прије него што ударе о тло дуго је збуњивала научнике.
Сада је тим са Универзитета Јамагучи у Јапану ријешио мистерију, а све се своди на то да је грудни дио кичме флексибилнији од слабинског дела, како детаљно наводе у студији објављеној у журналу The Anatomical Record.
Рефлекс исправљања у ваздуху је сложен маневар који штити мачке од озбиљних повреда приликом пада, пише Phys.org. Док се преврћу, кичма се уврће, што наизглед противречи законима физике. То је зато што предмет у ваздуху не би требало да може да се окрене без нечега о шта би се одгурнуо.
Да би открили како оне то успијевају, истраживачи су прво проучавали кичме пет мачјих лешева. Одвојили су грудни део кичме (горњи/средњи део леђа) од слабинског дјела (доњи дио леђа) и механички их тестирали под силама увртања како би измерили флексибилност, снагу и отпорност на ротацију. Ово је открило способности мачјег тијела.
Тим је такође користио камере велике брзине како би снимио двије здраве мачке док падају на мекани јастук. Поставили су маркере на њихова рамена и кукове како би пратили кретање дијелова тијела.
Тим је открио да мачја кичма није подједнако флексибилна у свим дијеловима. Различити дијелови се померају на различите начине како би помогли животињи да безбједно слетјети. Грудни дио кичме је невјероватно флексибилан и посједује „неутралну зону“, опсег у којем може да се уврне готово слободно за скоро 50 степени уз врло мало напора. У међувремену, слабински дио кичме је много крући и дјелује као стабилизатор.
Током исправљања у ваздуху, мачка прво окреће главу и предње ноге према тлу јер је грудни дио кичме флексибилан, а предњи дио тијела лакши. Потом слиједи задња половина. Крути слабински дио кичме дјелује као чврст ослонац, омогућавајући мачки да брзо замахне предњим дјелом без губљења контроле.
– Ови резултати сугеришу да се ротација трупа током исправљања у ваздуху код мачака одвија секвенцијално, при чему се прво ротира предњи дио трупа, а затим задњи, и да су њихова флексибилна грудна кичма и крута слабинска кичма при аксијалној торзији погодни за овакво понашање – прокоментарисали су аутори студије у свом раду.
Ови налази могу учинити више од самог објашњавања необичног трика кућних љубимаца. Истраживачи сугеришу да би они могли побољшати математичке моделе кретања животиња, помоћи ветеринарима у лијечењу повреда кичме, па чак и довести до окретнијих робота.
