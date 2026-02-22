Logo
Large banner

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

Извор:

СРНА

22.02.2026

11:57

Коментари:

0
Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

Одређени карциноми код кућних мачака развијају се кроз генетске мутације веома сличне онима код људи, што би могло да помогне у унапређењу лијечења за обје врсте, показује истраживање британског Института "Велком Сангер".

Према најновијим подацима Европске федерације индустрије кућних љубимаца, око 26 одсто европских домаћинстава, приближно око 139 милиона, посједује барем једну мачку.

Истраживачи су уочили да је рак међу главним узроцима болести и смрти код мачака, али се врло мало зна о томе како се он развија код њих.

Кућне мачке су изложене истим ризицима од рака у животној средини као и њихови власници, што значи да би одређени узроци могли да буду заједнички.

"Упоређивањем геномике рака код различитих врста стичемо боље разумијевање о томе шта узрокује рак", рекао је Бејли Франсис, један од аутора истраживања.

Он је додао да је један од главних налаза студије тај да су генетске промјене код рака мачака сличне онима које се виде код људи и паса, пренио је "Јуроњуз".

"Ово би могло да помогне стручњацима у ветеринарској области, као и онима који проучавају рак код људи. То показује да, када се знање и подаци размјењују између различитих дисциплина, сви можемо да имамо корист", рекао је Франсис.

Истраживачки тим је прегледао око 500 кућних мачака у седам земаља и секвенцирао њихов ДНК из узорака ткива који су већ били узети у ветеринарске сврхе.

Научници су открили да се за поједине врсте рака генетски покретачи код мачака блиско подударају са онима код људи.

"Укупно је идентификован 31 генетски покретач, што отвара врата за истраживање ветеринарске и људске онкологије", наводи се у студији, преноси Срна.

Подијели:

Тагови :

genetika

karcinom

мачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

Свијет

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

3 мин

0
Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

Србија

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

4 мин

0
Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

Србија

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

27 мин

0
Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Хроника

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

41 мин

0

Више из рубрике

Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

Наука и технологија

Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

17 ч

0
Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

18 ч

0
Земља, планета

Наука и технологија

Пораст Земљиних вибрација могао би да ремети мозак и изазове велике посљедице

23 ч

0
Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

Наука и технологија

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner