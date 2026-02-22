Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

Извор:
СРНА
22.02.2026
11:57
Коментари:0
Одређени карциноми код кућних мачака развијају се кроз генетске мутације веома сличне онима код људи, што би могло да помогне у унапређењу лијечења за обје врсте, показује истраживање британског Института "Велком Сангер".
Према најновијим подацима Европске федерације индустрије кућних љубимаца, око 26 одсто европских домаћинстава, приближно око 139 милиона, посједује барем једну мачку.
Истраживачи су уочили да је рак међу главним узроцима болести и смрти код мачака, али се врло мало зна о томе како се он развија код њих.
Кућне мачке су изложене истим ризицима од рака у животној средини као и њихови власници, што значи да би одређени узроци могли да буду заједнички.
"Упоређивањем геномике рака код различитих врста стичемо боље разумијевање о томе шта узрокује рак", рекао је Бејли Франсис, један од аутора истраживања.
Он је додао да је један од главних налаза студије тај да су генетске промјене код рака мачака сличне онима које се виде код људи и паса, пренио је "Јуроњуз".
"Ово би могло да помогне стручњацима у ветеринарској области, као и онима који проучавају рак код људи. То показује да, када се знање и подаци размјењују између различитих дисциплина, сви можемо да имамо корист", рекао је Франсис.
Истраживачки тим је прегледао око 500 кућних мачака у седам земаља и секвенцирао њихов ДНК из узорака ткива који су већ били узети у ветеринарске сврхе.
Научници су открили да се за поједине врсте рака генетски покретачи код мачака блиско подударају са онима код људи.
"Укупно је идентификован 31 генетски покретач, што отвара врата за истраживање ветеринарске и људске онкологије", наводи се у студији, преноси Срна.
Свијет
3 мин0
Србија
4 мин0
Србија
27 мин0
Хроника
41 мин0
Наука и технологија
17 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
57
11
54
11
53
11
30
11
16
Тренутно на програму