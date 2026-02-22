Дуге колоне на излазу из БиХ

22.02.2026
13:15
Коментари:0
Дуге су колоне возила на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Козарска Дубица, Градина и Градишка, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне, а Каракај за све категорије возила, док је на прелазу Шепак забрањен саобраћај за теретна возила.
