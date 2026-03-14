Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

Аутор:АТВ
14.03.2026
22:10
У оквиру "Операције Анцора" разоткривена је до сада највећа мрежа кријумчара у Аустрији. Преко 100.000 миграната наводно је прокријумчарено овом организацијом преко балканске руте. Ухапшено је више од 130 осумњичених.
Балканска рута кријумчарења миграната
Полиција у Штајерској успјела је да разбије кријумчарску организацију досад невиђених размјера. Кључну улогу имала је полицијска станица у Спиелфелду, која је водила истрагу уз подршку Савезне криминалистичке службе, више покрајинских криминалистичких одјељења и Еуропола. Ово је на конференцији за штампу потврдио и министар унутрашњих послова Герхард Карнер.
"Мора нам бити заједнички циљ да бруталној и нељудској кријумчарској мафији одузмемо основу за пословање", рекао је министар Карнер.
Све је почело акцијом у граничном подручју према Словенији у децембру 2023. Током контроле дошло је до изузетно ризичног бјекства једног кријумчарског возила, чији је возач пробио полицијску блокаду. Чак ни пуцњи полиције нису успјели да зауставе возило. Недуго затим аутомобил је слетио са пута на клизавој подлози. Полицајци су у товарном простору пронашли осам особа из Сирије. Возач је успио да побјегне.
Годину дана касније, у мају, услиједиле су рације и бројне претресне акције, при чему су заплијењени оружје и наркотици. Шест главних осумњичених, старих између 20 и 50 година, поријеклом из Сирије, Авганистана и Руске Федерације, сада се налазе у истражном затвору у Бечу.
Заплијењени су и дигитални носачи података са информацијама о финансијском систему којим су се кријумчари служили – тзв. "hawala систему". Једно од “брокерских мјеста” овог система у Бечу је била продавница мобилних телефона.
Hawala систем може се описати и као "трансфер, проток новца, али без кретања новца". Наиме, клијент, у овом случају мигрант, новац не даје директно кријумчару, него hawala посреднику, са којим договара тајну шифу односно лозинку. Мигранти, уз помоћ кријумчара, потом настављају пут преко границе. Када стигну на одредиште, у неку од земаља западне Европе, у овом случају Аустрији, договорену шифру саопштава другом "hawala" посреднику у тој земљи.
Он потом јавља првом посреднику, са којим је лозинка и договорена на локацији на којој је остављен новац.
И то је знак да је посао обављен успјешно и да кријумчар може да преузме своју зараду. "Hawala" систем је један врста гаранције да клијенти неће остати без новца све док не добију услугу за коју су платили.
Према полицијским сазнањима, група је од 2023. до 2025. организовала кријумчарење дуж балканске руте – од Турске преко Бугарске, Грчке, Србије, Румуније, Мађарске до Аустрије, а дјелимично и даље до Њемачке. За сваку особу узимане су суме између 10.000 и 20.000 евра. Процјене говоре да су укупни приходи могли да достигну око милијарду евра.
Претпоставља се да је постојала хијерархијска структура, али да је свака организациона јединица дјеловала самостално. Свака организациона јединица имала је два лидера или вође, једну особу одговорну за финансије и више возача, регрутованих преко друштвених мрежа. Сиријски клан "Al-Sarawi" наводно је координисао токове новца, територијалне надлежности и проток информација.
До сада је ухапшено више од 130 осумњичених, спроведено око 150 саслушања и анализирано више терабајта података. Идентификовано је преко 1000 илегалних кријумчарских возила. Више од 100.000 миграната је тако пребачено преко граница. Истражни спис "Операције Анцора" већ обухвата око 14.000 страница, преносе Независне новине.
