"Харец": У наредним данма директни преговори Израела и Либана

14.03.2026

18:48

Фото: Tanjug / AP / Ariel Schalit

Очекује се да ће Израел и Либан одржати директне разговоре у наредним данима, пише лист "Харец" позивајући се на два упућена извора.

Зет америчког предсједника Доналда Трампа Џаред Кушнер биће укључен у разговоре који би могли да буду одржани у Паризу или на Кипру, а израелску делегацију предводиће Рон Дермер, пише лист.

Дермер је прошле године био шеф израелског преговарачког тима за ослобађање талаца.

Француски предсједник Емануел Макрон раније је понудио да његова земља буде посредник у разговорима Израела и Либана у Паризу.

