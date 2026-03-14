Трамп: Шаљемо ратне бродове!

Аутор:АТВ
14.03.2026
16:25
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће више земаља, заједно са Сједињеним Државама, послати ратне бродове како би осигурали да Ормушки мореуз остане отворен за пловидбу.
Трамп је у објави на друштвеној мрежи Truth Social навео да ће државе погођене иранским покушајем затварања тог важног поморског пролаза послати своје бродове у регију.
"Много земаља, посебно оних које би биле погођене покушајем Ирана да затвори Хормушки тјеснац, послаће ратне бродове заједно са Сједињеним Америчким Државама како би тјеснац остао отворен и сигуран", написао је Трамп.
Он је изразио очекивање да ће се операцији придружити и друге велике државе.
"Вјероватно ће Кина, Француска, Јапан, Јужна Кореја, Уједињено Краљевство и друге земље послати бродове у то подручје како Ормушки мореуз више не би био под пријетњом", написао је.
Свијет
Огроман скок цијена гаса у Европи: Ко највише испашта?
У објави је утврдио и да су Сједињене Државе уништиле иранске војне капацитете.
"Већ смо уништили 100 посто иранских војних капацитета", навео је Трамп, додајући да би Иран и даље могао покушати послати дронове, мине или пројектиле у то подручје.
Поручио је да ће америчке снаге наставити војне операције.
"У међувремену ће Сједињене Државе бомбардовати обалу и наставити потапати иранске бродове и чамце", написао је.
Додао је да ће, "на овај или онај начин", Ормушки мореуз ускоро бити "отворен, сигуран и слободан".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму