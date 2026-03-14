Logo
Large banner

Трамп: Шаљемо ратне бродове!

Аутор:

АТВ

14.03.2026

16:25

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће више земаља, заједно са Сједињеним Државама, послати ратне бродове како би осигурали да Ормушки мореуз остане отворен за пловидбу.

Трамп је у објави на друштвеној мрежи Truth Social навео да ће државе погођене иранским покушајем затварања тог важног поморског пролаза послати своје бродове у регију.

"Много земаља, посебно оних које би биле погођене покушајем Ирана да затвори Хормушки тјеснац, послаће ратне бродове заједно са Сједињеним Америчким Државама како би тјеснац остао отворен и сигуран", написао је Трамп.

Споменуо Кину, Јапан и европске земље

Он је изразио очекивање да ће се операцији придружити и друге велике државе.

"Вјероватно ће Кина, Француска, Јапан, Јужна Кореја, Уједињено Краљевство и друге земље послати бродове у то подручје како Ормушки мореуз више не би био под пријетњом", написао је.

У објави је утврдио и да су Сједињене Државе уништиле иранске војне капацитете.

"Већ смо уништили 100 посто иранских војних капацитета", навео је Трамп, додајући да би Иран и даље могао покушати послати дронове, мине или пројектиле у то подручје.

Најавио нападе на иранске бродове

Поручио је да ће америчке снаге наставити војне операције.

"У међувремену ће Сједињене Државе бомбардовати обалу и наставити потапати иранске бродове и чамце", написао је.

Додао је да ће, "на овај или онај начин", Ормушки мореуз ускоро бити "отворен, сигуран и слободан".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран вијести

Израел Иран

затворен Хормушки мореуз

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner