Logo
Large banner

Ово нисте очекивали: У Грацу саобраћајни знак на српском језику

АТВ

АТВ

14.03.2026

15:30

Коментари:

0
Фото: Printscreen

Невјероватан детаљ забиљежен је у Грацу на једној раскрсници гд‌је је информација на саобраћајном знаку исписана на српском језику.

"Возило зауставити на црти заустављања како би се упалило зелено свјетло", стоји исписано на знаку, док се испод налази и порука на њемачком језику.

"Шта нас има, није чудо", један је од коментара.

"То још мало, неће бити табли на њемачком", стоји у другом коментару.

Да је све тачно потврдио је и Street View" на Google Maps-u.

Видео који је објављен на ТикТоку, а у коме је забиљежен овај моменат, прикупио је више од 3.000 лајкова, као и велики број коментара.

@themertcompany Welcome to Graz 💯🤭 #fyp #graz ♬ original sound - tamara.halilovic

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

saobraćajni znakovi

Грац

raskrsnica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

Свијет

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

4 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан поручио Кијеву: Не пријетите мојој земљи!

4 ч

0
Иран дозволио појединим индијским бродовима пролаз кроз Ормуски мореуз

Свијет

Иран дозволио појединим индијским бродовима пролаз кроз Ормуски мореуз

7 ч

0
Ричард Гренел

Свијет

Трамп смијенио Гренела

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Оштре реакције на најављено ХВО окупљање код Дервенте: Недопустиво

19

08

Стручњаци упозоравају труднице: Ово може довести до анемије

19

05

Антииранска резолуција посвађала проиранско Сарајево

18

58

Централне вијести, 14.03.2026.

18

52

Преминуо чувени Јурген Хабермас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner