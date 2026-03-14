Ово нисте очекивали: У Грацу саобраћајни знак на српском језику

Аутор:АТВ
14.03.2026
15:30
Невјероватан детаљ забиљежен је у Грацу на једној раскрсници гдје је информација на саобраћајном знаку исписана на српском језику.
"Возило зауставити на црти заустављања како би се упалило зелено свјетло", стоји исписано на знаку, док се испод налази и порука на њемачком језику.
"Шта нас има, није чудо", један је од коментара.
"То још мало, неће бити табли на њемачком", стоји у другом коментару.
Да је све тачно потврдио је и Street View" на Google Maps-u.
Видео који је објављен на ТикТоку, а у коме је забиљежен овај моменат, прикупио је више од 3.000 лајкова, као и велики број коментара.
@themertcompany Welcome to Graz 💯🤭 #fyp #graz ♬ original sound - tamara.halilovic
