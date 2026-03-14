Иран дозволио појединим индијским бродовима пролаз кроз Ормуски мореуз

Извор:
Танјуг
14.03.2026
12:19
Иран је дозволио појединим индијским бродовима пролаз кроз Ормуски мореуз, изјавио је данас ирански амбасадор у Индији Мохамад Фатали.
Фатали није желио да наведе колико је пловила добило безбједан пролаз кроз мореуз.
Техеран је, након бомбардовања Ирана које су покренуле САД и Израел, у великој мјери обуставио поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз.
Кроз тај стратешки пловни пут транспортује се од 20 до 40 одсто свјетске нафте и поморског течног природног гаса.
