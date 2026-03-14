Монструозна превара: Тврдила да има рак и да јој је кћерка преминула, па узимала паре

14.03.2026
Жена која се бавила „љубавним преварама“ осуђена је на затворску казну јер је преварила усамљене мушкарце за укупно 8.000 фунти након што их је упознала на Фејсбуку — укључујући и једног који јој је дао својих посљедњих 1,07 фунти.
Леони Робсон (35) из Грејт Јармута у Норфоку, циљала је девет жртава у периоду од само 14 мјесеци, између марта 2024. и маја прошле године. Од ових мушкараца изнудила је укупно 8.176 фунти; један јој је дао 3.000 фунти, други је био приморан да испразни свој рачун, док је од трећег тражила новац само 14 минута након што су се упознали.
Ова мајка шесторо дјеце лагала је своје жртве како би их убиједила да јој позајме готовину, говорећи им да болује од рака или да јој је ћерка извршила самоубиство. Чим би новац легао на њен рачун, блокирала би их чим би почели да постављају питања. На суду се чуло да ништа од тог новца до данас није враћено.
Преваранткиња је у вријеме извршења дјела била на условној слободи након одслужења друге затворске казне због преваре. Она иза себе има 33 претходне пресуде за 87 кривичних дјела, укључујући 31 ранију превару. Откривена је када је неговатељ једног од мушкараца пријавио сумњу да он шаље новац некоме кога је упознао на интернету, што је довело полицију до осталих жртава.
Робсон, из улице Дикенс Роуд, признала је пет превара и затражила да се у обзир узму још двије почињене прошлог љета. На суду у Норичу осуђена је на двије године и девет недјеља затвора, а док је слушала пресуду, плакала је на оптуженичкој клупи.
Тужилац Симон Гладвелл изјавио је да је користила низ лажи како би обманула мушкарце. Тврдила је да бјежи од породичног насиља, лагала је да иде на хемотерапију, говорила је да јој треба новац за рођенданске поклоне за дјецу, храну, гориво и рачуне, а чак је лажно тврдила да је и сама била жртва преваре.
Робсон би жртве упознавала на Фејсбуковој страници за упознавање, а затим би разговор селила на Воцап, гдје би почела да тражи новац. Прво би тражила мале суме од 10 до 20 фунти, да би касније захтијевали веће износе, уз сталне изговоре зашто не може да их врати.
Судија Алице Робинсон јој је поручила да је жртве бирала плански.
„Сервирали сте им лажи о свом приватном животу како бисте стекли њихово саосјећање и повјерење и навели их да се одрекну новца.“ Судија је нагласила да су њени поступци, који су захтијевали „значајно планирање“, оставили тешке посљедице на жртве, посебно издвојивши мушкарца којег је „немилосрдно прогонила док јој није дао и посљедњих 1,07 фунти са рачуна“.
Жртве су у својим изјавама описале емоционални слом:
„Мислио сам да сам коначно пронашао љубав, а сада ми је тешко да прихватим да је све била лаж. Желим некога са ким бих подијелио живот, али не могу поново да се отворим за оволики бол.“
„Губитак новца је грозан, али највише боли потврда да никоме нисам потребан осим ако не може да ме искористи. Како поново да вјерујем људима?“
Трећа жртва је постао „пустињак“ од срамоте.
„Повукао сам се са сајтова за упознавање. Ово је јако тешко за некога мојих година ко се бори са усамљеношћу. Плашим се да ћу остати сам, али осјећам да је то можда боља опција", преноси Телеграф.
Бранилац Мартин Ајвори рекао је да његова клијенткиња жали због онога што је урадила и да је раније била зависна од хероина и кокаина. Иако је признала да је била „зла“, негирала је да је бирала људе зато што су били рањиви, тврдећи да су мотиви били „финансијски проблеми“.
Полиција је након суђења апеловала на све који сумњају да су жртве „љубавних превара“ да се не стиде и да пријаве случај, уз савјет: „Никада не шаљите новац и не дијелите банковне податке са неким кога сте упознали искључиво путем интернета, без обзира на то колико њихова прича дјелује убједљиво.“
