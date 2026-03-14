Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

14.03.2026

10:30

Фото: Pixabay / lukgehr

Многи од нас користе телефон као кувар док испробавају нове рецепте са друштвених мрежа, али држање уређаја на радној плочи је опасна навика. Кухиња је заправо непријатељско окружење које може трајно оштетити батерију и унутрашње компоненте вашег телефона.

Највећа опасност долази од високе температуре у близини шпорета. Телефони сами по себи генеришу топлоту док раде, а додатни извор топлоте споља убрзава пропадање литијумских батерија и смањује њихов животни вијек.

Комбинација интензивних апликација за видео и пуњача може подићи температуру батерије и до 45°Ц. Ако на то додате топлоту рерне или рингле, ваш телефон се буквално “пржи” док ви динстате лук.

Пара и влага су тихе убице електронике

Чак и ако телефон држите подаље од ватре, водена пара из лонца или кувала представља огроман ризик. Пара се може завући у звучнике и прикључке за пуњење, гдје се претвара у кондензацију која временом изазива корозију.

Посебно су критична мјеста испод кухињских елемената гдје се пара задржава и враћа директно на екран и унутрашње делове. Дуготрајно излагање влази може довести до квара који гаранција најчешће не покрива.

Масноћа и мрвице кваре улазе

Осим топлоте и влаге, кухињска радна плоча је пуна масноће, брашна и остатака хране. Ситне честице и љепљиви прсти могу лако зачепити микрофон или улаз за пуњач, што касније отежава нормално коришћење уређаја.

Уље и сирупи остављају трагове на екрану које је изузетно тешко очистити, а у најгорем случају, течност може трајно продрети у унутрашњост. Ако желите да ваш телефон потраје, најбоље је да га држите на повишеном мјесту, далеко од судопере и шпорета.

