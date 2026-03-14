Јована Јеремић постала баба у 35. години

14.03.2026
Водитељка Јована Јеремић саопштила је на Инстаграму да је постала бака у 35. години.
Наиме, она је са пратиоцима подијелила вијест о принови у њеној породици, а многе је шокирала чијеница да је постала бака.
Јована, коју је недавно партнер Милош Стојановић Тигар вјерио, објавила је фотографију новопеченог тате и нашалила се да јој се функције само гомилају.
"Татаааа, сад ћеш да видиш како је. Постала сам бака, супербака, хвала ти господе Боже на свим даровима. Мени стигла Миња, а како сте ви? 35 ми је година, функције се гомилају: тетка два пута, мајка једном, супербака једном", написала је.
Иначе, Јована је више пута истакла да и сама прижељује принову и да жели да добије сина.
"Мени судбински стоји још једно, до двоје. Вољела бих да то буде син и да се зове Василије, по Василију Острошком", причала је Јеремићева, преноси Информер.
