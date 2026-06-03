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Сабаленка се распала и на нестваран начин испала са Ролан Гароса

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:41

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Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка на сензационалан начин елиминисана је у четвртфиналу Ролан Гароса.

Њу је послије преокрета елиминисала Дијана Шнајдер са 3:6, 7:5, 6:0, послије два часа и 13 минута игре.

Тешко да је неко могао да претпостави да ће Сабаленка испустити меч у којем је водила 1-0 и имала 5:3 у другом сету.

Први период је ријешила мање-више рутински у своју корист, имала је два брејка предности и у другом, резултат 4:1.

Ипак, један рибрејк, а онда и још један у гему у ком је Бјелорускиња сервирала за меч, направиле су компликације прошлогодишњој финалисткињи.

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Не само да се Шнајдер вратила у игру, него је везала чак 10 гемова у низу и тако стигла до највећег тријумфа у каријери.

Публика на "Шатријеу" није могла да верује шта се дешава, а Сабаленка је показала сву исфрустрираност.

Рускињи ће наредна ривалка, у четвртак, бити Пољакиња Маја Хвалинскаја. У другом полуфиналу састаће се Украјинка Марта Костјук и Рускиња Мира Андрејева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Арина Сабаленка

Ролан Гарос 2026

Ролан Гарос

тенис

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