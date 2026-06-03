Сабаленка се распала и на нестваран начин испала са Ролан Гароса

Аутор:АТВ
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Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка на сензационалан начин елиминисана је у четвртфиналу Ролан Гароса.
Њу је послије преокрета елиминисала Дијана Шнајдер са 3:6, 7:5, 6:0, послије два часа и 13 минута игре.
Тешко да је неко могао да претпостави да ће Сабаленка испустити меч у којем је водила 1-0 и имала 5:3 у другом сету.
Први период је ријешила мање-више рутински у своју корист, имала је два брејка предности и у другом, резултат 4:1.
Ипак, један рибрејк, а онда и још један у гему у ком је Бјелорускиња сервирала за меч, направиле су компликације прошлогодишњој финалисткињи.
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Не само да се Шнајдер вратила у игру, него је везала чак 10 гемова у низу и тако стигла до највећег тријумфа у каријери.
Публика на "Шатријеу" није могла да верује шта се дешава, а Сабаленка је показала сву исфрустрираност.
Рускињи ће наредна ривалка, у четвртак, бити Пољакиња Маја Хвалинскаја. У другом полуфиналу састаће се Украјинка Марта Костјук и Рускиња Мира Андрејева.
WHAT A FINISH!#RolandGarros pic.twitter.com/CTwzs0sAuc— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
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