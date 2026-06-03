Зашто гориво на неким пумпама у Српској кошта 2,87, а на другим 3,17 КМ

Аутор:АТВ
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Након што су возачи широм Републике Српске примијетили велике разлике у цијенама горива, које се крећу од 2,89 КМ до више од 3,17 КМ по литру, из Инспектората Републике Српске поручују да је тржиште тренутно стабилно и под сталним надзором.
На појединим пумпама цијене дизела и бензина готово су се изједначиле претходних дана, док су на другим пумпама разлике биле значајно веће.
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На питање због чега постоје осјетне разлике међу бензинским пумпама, из Инспектората наводе да коначна малопродајна цијена зависи од више фактора.
Кључну улогу има такозвана пондерисана цијена, односно обрачун који узима у обзир и постојеће залихе горива и нове количине набављене по другачијим цијенама.
"Коначан износ малопродајне цијене зависи од количине постојећих залиха и њихове набавне цијене, као и од новонабављених количина и њихове калкулативне цијене, због чега је очекивано да на тржишту постоје одређене разлике у цијенама“, наводе из Инспектората за "БЛ портал".
Подсјећају да је Влада Републике Српске средином марта донијела одлуку којом су прецизније дефинисана правила обрачуна маржи и формирања цијена нафтних деривата.
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Да контрола није само формалност показује и податак да су трговцима горивом у претходном периоду изречене казне од око 860.000 КМ због непоштовања прописаних маржи.
Из Инспектората наводе да су управо током марта евидентиране значајне неправилности, али да је након појачаних контрола стање данас знатно стабилније.
Поручују да ће формирање цијена горива остати у фокусу инспекцијског надзора како би се спријечило нереално повећавање цијена и заштитили економски интереси грађана.
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