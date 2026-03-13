Колико година има Ирена Радуловић, Јоџирова жена

13.03.2026
Посљедња два дана много се говори о Ирени Радуловић, жени инфлуенсера Јована Радуловића Јоџира.
Новинарка Ирена и Јоџир у центру пажње су се нашли након што су се појавиле информације да се разводе због њених наводних експлицитних фотографија.
Ирена Радуловић напустила Црну Гору након наводне афере с интимном сликом
Њих двоје су то убрзо све демантовали, али пар ипак привлачи велику пажњу јавности.
Многи су се усред ових прича запитали колико Ирена има година.
Она је једном приликом, 2024. године, открила да пуни 38.
С обзиром да је тада био септембар, то значи да Ирена сада има 39 година.
Инфлуенсер Јован Радуловић Јоџир огласио се у преносу уживо гдје је проговорио о наводима да се разводи од новинарке Ирене Радуловић, а са њим се укључила и она.
Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији
Он је одговарао о наводима да им је пукао брак због њене интимне слике која кружи на мрежама.
"Ајде сад успите да лајете, крените да лајете сад", рекла је Ирена.
"Опростио си јој опет", написао им је један од корисника, а Ирена се надовезала:
"И опет ће", додала је она.
Јоџир је објаснио како је његово оглашавање о наводном разводу од супруге Ирене било смишљено како би се привукла пажња јавности како би говорио о теми злоупотријебљене Иренине фотографије.
"Цијели живот ви живите мој живот и тако ће бити до краја живота, јер сте ретарди. До краја живота ћете бити кретенчине, а у овом случају гледате мој живот", започео је Јоџир.
Он је затим објаснио како је настала читава драма око Иренине фотографије која је искориштена како би наудили њему и његовој породици.
"Једино гдје није изашла Иренина гола слика је ова фотеља овдје. Како се нисте сјетили да убаците њену слику у овом овдје стану? Овако, сједи Ирена у стану код другарице, а ту сам и ја. Ирена се скинула да је измасира и узеле су и сликале како би показале то заједничкој куми. Послије моја супруга паметна кроз пар дана која је нешто слала у једну групу послала је и то у групу. Онда се њена фотографија пребацила на различите гарнитуре, из стана у стан", испричао је он бијесно.
Новинарка Ирена Радуловић, жена инфлуенсера Јована Радуловића Јоџира, напустила је Црну Гору, што је открила на друштвеним мрежама.
Она је ово учинила након наводне афере са интимном сликом, о чему се нашироко прича.
Она се сада огласила и открила да је напустила Црну Гору и да се тренутно налази у српској пријестоници.
Јоџирова жена је на Инстаграму подијелила слику из Београда и показала како ужива и не мари за хаос који је настао на мрежама.
Уз слику је објавила и пјесму Дина Мерлина "Кад све ово буде јуче", а њена порука је многе заинтригирала.
