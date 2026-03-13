Ђани хитно оперисан

Аутор:АТВ
13.03.2026
18:35
Фолкер Радиша Трајковић Ђани је хитно оперисан на ВМА.
Како сазнаје Телеграф, њему је с позлило, након чега је хитно оперисан на ВМА гдје је већ био хоспитализован.
Због јако лошег стања у којем се налазио, хитно су га пребацили у салу за операције.
Тамо је одмах оперисан, када су му љекари уградили пет стентова. Он је и даље на апаратима.
