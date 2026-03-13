Logo
Дарко Лазић тражио да му се брат сахрани са микрофоном

Извор:

Курир

13.03.2026

14:40

Коментари:

0
Дарко Лазић
Фото: Youtube/ Republika Hronika

Драган Лазић, брат Дарка Лазића који је трагично изгубио живот у саобраћајној несрећи, данас ће бити испраћен на вечни починак.

Након смрти младог момка, информације и приче о њему константно испливавају, а нико нема лошу ријеч за њега. А и како би. Драган је волио музику, пецање, моторе, а како тврде сви они којима је певао на слављима, баш његов осмјех и енергија су уљепшавали су њихова весеља. Драган је био дефинитивно један од омиљених пјевача у народу, али никад није пожелио да буде дио јавног света, баш због тога што је знао кроз шта све његов брат пролази.

Како сазнајемо, Дарко Лазић је у једном тренутку док је припремао да брата на достојанствен начин испрати свог брата, тражио да се сахрани са микрофоном

- Ставите му микрофон са њим - кроз јецаје је рекао Дарко.

Волио и риболов

Драган Лазић, трагично је настрадао у саобраћајној несрећи 11.марта 2026. године, након судара са аутомобилом на путу Ваљево - Шабац.

Драган је волио музику и бавио се пјевањем, обожавао је и моторе, а данас су његови пријатељи на дан његове сахране у кућу у Брестачу донијели и његов штап за пецање. Драган је волио да слободне тренутке проводи крај ријеке и ужива у пецању.

Дарко, како се може видети на снимцима након што је видео његове пријатеље са братовим штапом за пецање није могао да сакрије тугу и да не заплаче.

Овај тренутак није само сломио Дарка већ и све присутне, који су неутешни након губитка човека који им је мамио осмјехе и био подршка.

