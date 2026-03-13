Logo
У Какњу кажњено 11 грађана због коментара на друштвеним мрежама

13.03.2026

14:04

Коментари:

0
У Какњу кажњено 11 грађана због коментара на друштвеним мрежама
Фото: Pixabay

Полицијска станица Какањ издала је укупно 11 прекршајних налога због вријеђања, пријетњи и говора мржње на друштвеним мрежама током годину дана од ступања на снагу Одлуке о јавном реду и миру коју је донијела Општина Какањ. Ова одлука полицији омогућава да санкционише увредљив или пријетећи садржај објављен на интернету.

Одлука је усвојена у марту 2025. године на иницијативу начелника Какња Мирнеса Бајтаревића, а примјењује се и на коментаре објављене на друштвеним мрежама. Бајтаревић је недавно и сам пријавио полицији увредљиве коментаре објављене на његовом Фејсбук профилу, тврдећи да садрже пријетње и вријеђање.

Из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона наводе да су, осим издатих прекршајних налога, Општинском суду у Какњу упућена и три захтјева за покретање прекршајног поступка, од којих су два касније обустављена.

Начелник Бајтаревић сматра да је регулисање понашања на интернету потребно како би се спријечиле увреде и пријетње, наглашавајући да би онлајн простор требао бити третиран као јавно мјесто у којем важе правила јавног реда и мира.

Стручњаци ипак упозоравају да регулисање изражавања на интернету на локалном нивоу може довести до правне несигурности и различитог тумачења закона, посебно јер су пријетње, клевета и говор мржње већ регулисани кривичним законодавством у Босни и Херцеговини.

Тагови :

Какањ

Казна

komentar

Коментари (0)
