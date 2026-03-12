Logo
Large banner

Арсеновић: Бијељина је талац самовоље једног човјека

12.03.2026

08:47

Коментари:

1
Арсеновић: Бијељина је талац самовоље једног човјека
Фото: АТВ

Политичка тензија између скупштинске већине и градоначелника града Бијељине је константна тема која утиче на функционалност овог града. Сарадња или блокада шта ће у овом случају преломити да се усвоји буџет за 2026. и град поново врати у финансијску стабилност?

Предсједница Скупштине града Бијељина, Жељана Арсеновић, рекла је да немају комуникацију ни сарадњу са градоначелником, Љубишом Петровићем.

"Већ је симптоматично стање у граду. Нико од градских челника не жели дијалог, да сазнамо шта дешава. Одговорност је на руководству Града, што немамо још увијек буџет. Нацрт буџета је 7. новембра добио сагласност. Сагласност за приједлог буџета је добијена и треба да се упути у скупштинску процедуру али до дан данас се то не дешава. Дошли смо до марта, град је на привременом финансирању, бројни пројекти су стопирани, установе које се финансирају из буџета не могу да раде по плану", рекла је Арсеновић за РТРС.

Системско је и кашњење плата у граду.

"Проблеми су у вртићу, касне им три плате, а све због самовоље једног човјека. Често се дешавају извршења наплате путем суда. Ово је несистемско и нефункционално понашање првог човјека града. Од почетка године била је једна ванредна и једна тематска сједница. Буџет је у великом проблему, троши се немилице на бројна удружења и дијеле се средства мимо буџета. Доводи се у питање функционисање града. Приједлог буџета се држи у ладици и то некоме сигурно одговара, каже Арсеновић.

"Пресуде долазе на наплате, некоме то сигурно одговара", каже Арсеновић.

Имају, каже, информације да је набављен и клавир од пола милиона марака а нема средстава за битније ствари.

Клавир Бијељина

Друштво

"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину

"Немамо могућност да остваримо дијалог, тек кад документа стигну у скупштинску процедуру ми их видимо. Није у реду много тога и неће бити усвојене бројне одлуке. Ми смо од стране Скупштине Града пружили руку али нема тога с друге стране, а важно је да разговарамо о темама које се требају наћи на сједницама Скупштине", навела је Арсеновић.

Скупштина је, каже, тражила и хитну исплату подстицаја за претходне године.

"На захтјев пољопривредника одржали смо тематску сједницу али и тада смо градоначелник није хтио да присуствује и то је поражавајуће. У Граду 3,2 милиона дуг према пољопривредним произвођачима. Почетак је сјетве и важно је да добију подстицаје. Да ли ће бити то испоштовано не знамо", рекла је Арсеновић.

Блокаде се најављују, чекамо да видимо да ли ће доћи до реализације закључака који су донесени.

"Бројни су проблеми у граду Бијељина. Грађани су незадовољни, родитељи дјеце у вртићима, пољопривредницима, корисници Топлане а најгоре је што немамо информације", истиче Арсеновић.

Излаз је дијалог и сарадња, важно је сјести и разговарати како би се бројни проблеми превазишли и нашла се рјешења, прије свега на добробит наших суграђана који су нас бирали, закључила је Арсеновић.

Подијели:

Тагови :

Жељана Арсеновић

Љубиша Петровић

Бијељина

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

Градови и општине

Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

2 седм

0
СНСД Бијељина: Град у блокади самовољом градоначелника

Градови и општине

СНСД Бијељина: Град у блокади самовољом градоначелника

2 седм

0
Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

Градови и општине

Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

1 мј

0
Мјештани Табанаца код Зворника: Градоначелник Бијељине вршио притисак на бираче

Република Српска

Мјештани Табанаца код Зворника: Љубиша Петровић вршио притисак на бираче

1 мј

0

Више из рубрике

Прасе прошетало Читлуком

Градови и општине

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

18 ч

0
ДНС тражи нову колацију у Гацку

Градови и општине

ДНС тражи нову колацију у Гацку

19 ч

0
Санација Жудојевићи

Градови и општине

Завршава се санација усјека у мјесту Жудојевићи

19 ч

0
Мед

Градови и општине

Патворени мед на тржишту угрожава херцеговачке пчеларе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

10

37

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner