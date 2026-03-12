Арсеновић: Бијељина је талац самовоље једног човјека

12.03.2026
Политичка тензија између скупштинске већине и градоначелника града Бијељине је константна тема која утиче на функционалност овог града. Сарадња или блокада шта ће у овом случају преломити да се усвоји буџет за 2026. и град поново врати у финансијску стабилност?
Предсједница Скупштине града Бијељина, Жељана Арсеновић, рекла је да немају комуникацију ни сарадњу са градоначелником, Љубишом Петровићем.
"Већ је симптоматично стање у граду. Нико од градских челника не жели дијалог, да сазнамо шта дешава. Одговорност је на руководству Града, што немамо још увијек буџет. Нацрт буџета је 7. новембра добио сагласност. Сагласност за приједлог буџета је добијена и треба да се упути у скупштинску процедуру али до дан данас се то не дешава. Дошли смо до марта, град је на привременом финансирању, бројни пројекти су стопирани, установе које се финансирају из буџета не могу да раде по плану", рекла је Арсеновић за РТРС.
Системско је и кашњење плата у граду.
"Проблеми су у вртићу, касне им три плате, а све због самовоље једног човјека. Често се дешавају извршења наплате путем суда. Ово је несистемско и нефункционално понашање првог човјека града. Од почетка године била је једна ванредна и једна тематска сједница. Буџет је у великом проблему, троши се немилице на бројна удружења и дијеле се средства мимо буџета. Доводи се у питање функционисање града. Приједлог буџета се држи у ладици и то некоме сигурно одговара, каже Арсеновић.
"Пресуде долазе на наплате, некоме то сигурно одговара", каже Арсеновић.
Имају, каже, информације да је набављен и клавир од пола милиона марака а нема средстава за битније ствари.
"Немамо могућност да остваримо дијалог, тек кад документа стигну у скупштинску процедуру ми их видимо. Није у реду много тога и неће бити усвојене бројне одлуке. Ми смо од стране Скупштине Града пружили руку али нема тога с друге стране, а важно је да разговарамо о темама које се требају наћи на сједницама Скупштине", навела је Арсеновић.
Скупштина је, каже, тражила и хитну исплату подстицаја за претходне године.
"На захтјев пољопривредника одржали смо тематску сједницу али и тада смо градоначелник није хтио да присуствује и то је поражавајуће. У Граду 3,2 милиона дуг према пољопривредним произвођачима. Почетак је сјетве и важно је да добију подстицаје. Да ли ће бити то испоштовано не знамо", рекла је Арсеновић.
Блокаде се најављују, чекамо да видимо да ли ће доћи до реализације закључака који су донесени.
"Бројни су проблеми у граду Бијељина. Грађани су незадовољни, родитељи дјеце у вртићима, пољопривредницима, корисници Топлане а најгоре је што немамо информације", истиче Арсеновић.
Излаз је дијалог и сарадња, важно је сјести и разговарати како би се бројни проблеми превазишли и нашла се рјешења, прије свега на добробит наших суграђана који су нас бирали, закључила је Арсеновић.
