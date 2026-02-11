Logo
Large banner

"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину

Извор:

АТВ

11.02.2026

13:48

Коментари:

7
"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину
Фото: АТВ

Клавир, за који је градоначелник Бијељине Љубиша Петровић, из градског буџета издвојио пола милиона марака, стигао је у овај град.

Око ове набавке у јавности се протеклих мјесеци подигла велика прашина, али градоначелник, који је био иницијатор ове набавке није одустао до краја.

Подсјетимо, Петровић је донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке клавира, вриједности до 500.000 марака са ПДВ.

Како се наводи у одлуци, клавир ће бити набављен за потребе Одјељења за друштвене дјелатности.

Како се само клавира "сјетио"?

Можда новца у буџету за плате нема, али због тога умјетност не треба да трпи. Како се од свих обећања које је дао на почетку кампање, само клавира сјетио, питају се грађани Семберије?

"Ја сам шокиран. Да нећу пасти ту у несвијест, придржите ме. То, то ја не могу да вјерујем. Мислим, то је лаж. Гдје ће дати за клавир? Имаш и, има и, има и колико хоћеш. Мало старији, можда узмеш за пет хиљада. Ја сам имао за пет хиљада. Ћерка ми је свирала у Опери у Паризу. У Опери у Паризу, ало, а био за пет хиљада, и то отишао са малим камиончетом, ду ду, натоварио... Овдје у Бијељини живе само академици. Нема пољопривредника. Да има пуно, они воле клавир и музику, па `ајде да купимо за 500.000КМ...ал` пошто су све академици...пољопривредници воле клавир....али...нема.“

klavir-kupus-bijeljina

Градови и општине

Петровићев клавир од пола милиона разљутио Бијељину: "Као да других проблема нема"

„И да је бесплатан, шта ће нам? Ко да свира клавир?.... То је смијешно. Поготово 500.000КМ, а толико пречих ствари по граду, види свако, да не набрајам.“„Имам прилично година. Горег градоначелника немамо од Љубише Петровића. За ових шест година он ништа није урадио у граду. Ни један пјешачки прелаз није окречен. Ни једна улица није асфалтирана. Најгоре је зло што је дошло у Биљину, то је он.“

Подијели:

Тагови :

Љубиша Петровић

klavir

Бијељина

Коментари (7)
Large banner

Прочитајте више

Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба

Градови и општине

Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба

2 мј

7
Петровићев клавир од пола милиона разљутио Бијељину: "Као да других проблема нема"

Градови и општине

Петровићев клавир од пола милиона разљутио Бијељину: "Као да других проблема нема"

4 мј

6
Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

Градови и општине

Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

4 мј

7
Мјештани Табанаца код Зворника: Градоначелник Бијељине вршио притисак на бираче

Република Српска

Мјештани Табанаца код Зворника: Љубиша Петровић вршио притисак на бираче

3 д

0

Више из рубрике

"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

Друштво

"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

3 ч

0
Радан Остојић

Друштво

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

3 ч

0
Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Друштво

Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

3 ч

0
Почела санација ударних рупа на магистралном путу Костајница-Козарска Дубица

Друштво

Почела санација ударних рупа на магистралном путу Костајница-Козарска Дубица

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Трагедија у Бањалуци: Радник погинуо на градилишту

16

03

Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

15

58

Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

15

50

МУП Српске послао важно обавјештење

15

47

Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner