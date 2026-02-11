"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину

Извор:
АТВ
11.02.2026
13:48
Коментари:7
Клавир, за који је градоначелник Бијељине Љубиша Петровић, из градског буџета издвојио пола милиона марака, стигао је у овај град.
Око ове набавке у јавности се протеклих мјесеци подигла велика прашина, али градоначелник, који је био иницијатор ове набавке није одустао до краја.
Подсјетимо, Петровић је донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке клавира, вриједности до 500.000 марака са ПДВ.
Како се наводи у одлуци, клавир ће бити набављен за потребе Одјељења за друштвене дјелатности.
Можда новца у буџету за плате нема, али због тога умјетност не треба да трпи. Како се од свих обећања које је дао на почетку кампање, само клавира сјетио, питају се грађани Семберије?
"Ја сам шокиран. Да нећу пасти ту у несвијест, придржите ме. То, то ја не могу да вјерујем. Мислим, то је лаж. Гдје ће дати за клавир? Имаш и, има и, има и колико хоћеш. Мало старији, можда узмеш за пет хиљада. Ја сам имао за пет хиљада. Ћерка ми је свирала у Опери у Паризу. У Опери у Паризу, ало, а био за пет хиљада, и то отишао са малим камиончетом, ду ду, натоварио... Овдје у Бијељини живе само академици. Нема пољопривредника. Да има пуно, они воле клавир и музику, па `ајде да купимо за 500.000КМ...ал` пошто су све академици...пољопривредници воле клавир....али...нема.“
Градови и општине
Петровићев клавир од пола милиона разљутио Бијељину: "Као да других проблема нема"
„И да је бесплатан, шта ће нам? Ко да свира клавир?.... То је смијешно. Поготово 500.000КМ, а толико пречих ствари по граду, види свако, да не набрајам.“„Имам прилично година. Горег градоначелника немамо од Љубише Петровића. За ових шест година он ништа није урадио у граду. Ни један пјешачки прелаз није окречен. Ни једна улица није асфалтирана. Најгоре је зло што је дошло у Биљину, то је он.“
Градови и општине
2 мј7
Градови и општине
4 мј6
Градови и општине
4 мј7
Република Српска
3 д0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
03
15
58
15
50
15
47
Тренутно на програму