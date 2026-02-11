Logo
Почела санација ударних рупа на магистралном путу Костајница-Козарска Дубица

СРНА

11.02.2026

11:13

Фото: Srna

На магистралном путу Костајница-Козарска Дубица почела је санација ударних рупа, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".

У овом предузећу навели су да се санација врши у оквиру редовног одржавања.

- "Путеви Републике Српске" интензивно раде послове одржавања коловоза, банкина и берми, те радове на објектима за одводњавање и пропустима с циљем одржавања путева и путних објеката у зимском условима и у складу са најављеним временских приликама - нагласили су у "Путевима Српске".

Kozarska Dubica

magistralni put

