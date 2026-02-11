Лазар Чолаковић - најмлађи гуслар у Републици Српској

Извор:
РТРС
11.02.2026
08:20
Коментари:0
Лазар Чолаковић из Источног Сарајева има осам и по година и најмлађи је гуслар у Републици Српској. У његовој породици гусле су деценијама чувар традиције, па није ни чудо што је мали Лазар наставио стопама својих предака.
Љубав према гуслама Лазар је открио када је имао тек 4 године. Деда му је тада показао гусле и од тада овај народни инструмент саставни је дио његовог живота.
- Прве гусле сам видио код дједа са олимпијским знаком. И дјед ми је купио гусле. Први наступ имао сам са пет година - рекао је Чолаковић.
Лазар је члан је Гусларског друштва Старина Новак из Пала и редовно наступа. Када се појави са гуслама и пусти глас Лазар плијени и осваја публику.
Лазар потиче из породице гдје су гусле биле саставни дио свакодневнице. Његов прадјед је правио гусле, али дјед је главни кривац што је мали Лазар постао вјерни чувар традиције и народних обичаја. Пише му пјесме и прати га на наступима.
- Гдје год се појави сензација је, воле га. Зна да пјева и зову га на наступе. Био је у Србији, Црној Гори и у Републици Српској,..написао сам му пјесму "Ја сам браћо Србин мали" и највише траже ту пјесму - рекао је дјед Миш Кењић.
Осим гусала Лазар, воли и цртање. Нацртао је бројне личности из српске историје, а посебно је занимљив цртеж Леонарда да Винчија. Овај талентован и дјечак има и друге хобије.
(РТРС)
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму