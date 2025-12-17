У Вишеграду почиње са радом школа гусала

Извор:
17.12.2025
Гусларско друштво "Раде Јамина" из Вишеграда покреће школу гусала с циљем очувања епског стваралаштва и традиционалног народног израза који има изузетан значај у културној историји српског народа.
Из Гусларског друштва "Раде Јамина" истичу да је оснивање школе гусала важан корак у преношењу знања на млађе генерације и очувању идентитета, традиције и духовног насљеђа овог краја.
Предсједник овог гусларског друштва Дарко Лечић рекао је да ће први час школе гусала бити одржан данас у просторијама Основне школе "Вук Караџић".
Часови ће бити бесплатни и одржаваће се једном седмично, а школа је отворена за полазнике свих узраста.
Гусле, као симбол усмене традиције, вијековима су чувале историјско памћење, народне обичаје и вриједности, а од 2018. године налазе се на Унесковој листи нематеријалног културног насљеђа као значајна културно-умјетничка ризница српског народа.
