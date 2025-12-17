Возачи опрез! Коловози су мокри, поледица на вишим предјелима

Извор:
СРНА
17.12.2025
08:19
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос мокри или влажни, у вишим предјелима и преко планинских превој могућа је поледица, а у котлинама има магле, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Због радова који се изводе на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина-Нова Топола, саобраћај се обуставља од 8.00 до 17.00 часова и преусмјерава на алтернативне путне правце, према Чатрњи, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака због чега ће се саобраћај одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту гранични прелаз Рача саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
На магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта саобраћај је обустављен и преусмјерен на путни правац Србац-Прњавор-Дервента. За возила хитних служби, ватрогасна возила и возила локалног становништва неће вриједити обустава саобраћаја на наведеном путном правцу.
Друштво
На прелазима краткотрајна задржавања
На дионици магистралног пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Хроника
Познато стање повријеђених у незгоди на путу Бањалука - Приједор
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Усљед активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У току је санација косине на магистралном путу Олово-Семизовац, због чега се саобраћа успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
Због радова, за саобраћај је затворена цијев тунела Бијела Влака, на дионици ауто-пута Бијача-Почитељ. Саобраћај се одвија двосмјерно супротном страном ауто-пута.
Друштво
Магла смањује видљивост, у вишим предјелима поледица
Због извођења радова на дионици аутопута Какањ-Високо, за саобраћај је затворена возна и зауставна трака.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
Гранични прелаз Каракај отворен је за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Друштво
1 седм0
Друштво
1 седм0
Друштво
2 седм0
Друштво
2 седм0
Друштво
39 мин0
Друштво
50 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму