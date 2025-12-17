Данас славимо важну светитељку: Ово су најважнији обичаји на Свету Варвару

17.12.2025
07:36
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас славе Свету Варвару. Овај празник обиљежава се крсном славом, као и кроз обичаје.
Света великомученица Варвара живјела је у четвртом вијеку у Малој Азији и мученички пострадала ради вјере. Рођена је у граду Илиопољу мисирском у незнабожачкој породици пребогатог и знаменитог Диоскора. Варвара је била изузетно лијепа и мудра дјевојка и отац је, у жељи да је сачува, затворио у кулу свога дворца окружену богатством, удобностима и слушкињама.
У тој усамљености Варвара је својим блиставим умом досегла до сазнања о Творцу и Господу иако је нико није имао томе поучити.
Друштво
Славимо два важна светитеља: Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље и спасење
Када је једном успјела да побјегне из куле, Божјим промислом срела је неке хришћанке од којих је сазнала оно што је и сама наслућивала. Вратила се у кулу и у свом купатилу просекла и трећи прозор као симбол Свете Тројице, а прстом, као гвожђем издубила крст у каменом зиду.
Из њене стопе на поду купатила прокључао је извор живе воде која је лијечила многе болести. Када је све ово сазнао сурови отац, пријавио је кћерку начелнику Мартијану. Бацили су је у тамницу и мучили је заједно са још једном хришћанком – Јулијанијом.
Одсијекли су им груди и за поругу водили их по граду. На крају, Варвару је заклао рођени отац, а Јулијану војници. Одмах потом, ударио је гром у Циоскорову кућу и убио и њега и Мартијана. Света Варвара скончала је 306. године, а њене чудотворне мошти налазе се у Кијеву.
Друштво
У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу
Иако мали број људи слави овај празник као крсну славу, у народу је дан свете Варваре врло поштован.
Према обичајима, данас се кува “варица” од разних житарица, која се једе сљедећих дана. Такође се “сије” жито, у плитак тањир или чинијицу, које ће озеленити до Божића.
Чак и католици имају сличан обичај, а у Босни се Света Варвара обиљежава се као Дан рудара, преноси Телеграф.
Друштво
5 д0
Друштво
6 д0
Друштво
6 д0
Србија
6 д0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму