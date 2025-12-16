Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

Извор:
Света Варвара је у српском народу позната и као крсна слава, иако је слави мањи број породица. Њена прича и празник дубоко су уткане у народне обичаје, а дан посвећен овој светитељки, 17. децембар, обилује симболиком и вјеровањима која се преносе генерацијама.
Један од најпознатијих обичаја везаних за Свету Варвару јесте сијање божићне пшенице. Према народном вјровању, овим гестом се осигурава плодност поља и берићетна година. Пшеница се посије управо на дан Свете Варваре, а њено клијање симболизује раст и просперитет који ће пратити укућане током цијеле наредне године.
Осим сијања пшенице, обичај налаже и припрему жита, познатог као варица или савица. Понекад се жито кува већ увече, дан прије празника, а лонац се оставља да уври поред ватре. По народном тумачењу, страна са које жито први пут наври показује у ком дијелу поља треба сијати за најбољи род.
Варено жито се једе у дому, а дијелом се посипа и мјесто одакле се узима вода за пиће, чиме се симболично обезбјеђује заштита и благостање домаћинства.
Стари народни обичаји такође вјерују да од дана Варваре па до Божића није препоручљиво сањати. Ако се снови ипак јаве, савјетује се да се не причају и не тумаче, јер би то могло донијети несрећу. Такође, у овом периоду примјећује се и промјена у природи - дани постају дужи, а ноћи краће, што симболизује раст свјетлости и наде.
Света Варвара је живјела у 3. вијеку, у вријеме римског цара Максимијана. Њена прича је прича о храбрости и вјери. Отац јој Диоскор био је сљедбеник многобоштва и строго је васпитавао кћерку. Када је Варвара затражила да зидање купатила има три прозора - за Оца, Сина и Светога Духа - отац је био бијесан, јер је она признала хришћанску вјеру.
Због своје вјере, Варвара је мучена, пребијана и јавно понижена, а на крају јој је отац одсјекао главу. Њена храброст и преданост Христу учиниле су је симболом жртве и вјере. Отац Диоскор је, према предању, умро под Божјом казном - погођен громом.
На иконама се Света Варвара приказује у обичном женском одјелу свог времена, са крстом и митром у руци. Она се у традицији често приказује и у пратњи Пресвете Богородице. Њена појава у иконама и легендама симболизује заштиту, вјеру и храброст, а обичаји који се везују за њен дан и данас се поштују у српским домовима.
