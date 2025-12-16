Logo
Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

Она

16.12.2025

21:30

Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

Света Варвара је у српском народу позната и као крсна слава, иако је слави мањи број породица. Њена прича и празник дубоко су уткане у народне обичаје, а дан посвећен овој светитељки, 17. децембар, обилује симболиком и вјеровањима која се преносе генерацијама.

Ритуал за плодну годину

Један од најпознатијих обичаја везаних за Свету Варвару јесте сијање божићне пшенице. Према народном вјровању, овим гестом се осигурава плодност поља и берићетна година. Пшеница се посије управо на дан Свете Варваре, а њено клијање симболизује раст и просперитет који ће пратити укућане током цијеле наредне године.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива

Варица или савица: Жито које доноси благослов

Осим сијања пшенице, обичај налаже и припрему жита, познатог као варица или савица. Понекад се жито кува већ увече, дан прије празника, а лонац се оставља да уври поред ватре. По народном тумачењу, страна са које жито први пут наври показује у ком дијелу поља треба сијати за најбољи род.

Варено жито се једе у дому, а дијелом се посипа и мјесто одакле се узима вода за пиће, чиме се симболично обезбјеђује заштита и благостање домаћинства.

Посебна вјеровања везана за дане до Божића

Стари народни обичаји такође вјерују да од дана Варваре па до Божића није препоручљиво сањати. Ако се снови ипак јаве, савјетује се да се не причају и не тумаче, јер би то могло донијети несрећу. Такође, у овом периоду примјећује се и промјена у природи - дани постају дужи, а ноћи краће, што симболизује раст свјетлости и наде.

илу-дјед мраз-дијете-16122025

Породица

Шта урадити ако се дијете плаши Дједа Мраза?

Живот и жртва Свете Варваре

Света Варвара је живјела у 3. вијеку, у вријеме римског цара Максимијана. Њена прича је прича о храбрости и вјери. Отац јој Диоскор био је сљедбеник многобоштва и строго је васпитавао кћерку. Када је Варвара затражила да зидање купатила има три прозора - за Оца, Сина и Светога Духа - отац је био бијесан, јер је она признала хришћанску вјеру.

Због своје вјере, Варвара је мучена, пребијана и јавно понижена, а на крају јој је отац одсјекао главу. Њена храброст и преданост Христу учиниле су је симболом жртве и вјере. Отац Диоскор је, према предању, умро под Божјом казном - погођен громом.

илу-новац-14112025

Република Српска

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Иконографски приказ и поштовање

На иконама се Света Варвара приказује у обичном женском одјелу свог времена, са крстом и митром у руци. Она се у традицији често приказује и у пратњи Пресвете Богородице. Њена појава у иконама и легендама симболизује заштиту, вјеру и храброст, а обичаји који се везују за њен дан и данас се поштују у српским домовима.

