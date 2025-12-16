Бенефити гладовања или поста: Научници уочили промјене и у мозгу

Извор:
Исхрана не утиче само на тјелесну тежину, већ и на начин на који функционишу мозак и цријева. Постоји веза између цревног микробиома и можданих процеса који контролишу апетит, навике у исхрани и самоконтролу, наглашавају научници.
Периодично гладовање доводи до значајних промјена како у цријевима, тако и у мозгу, што може отворити нове могућности за одржавање здраве тјелесне тежине.
Истраживачи из Кине су током два мјесеца проучавали 25 добровољаца који су сврстани у категорију гојазних, у којима су учествовали у програму интермитентног ограничења енергије - режиму који подразумијева пажљиву контролу уноса калорија и релативни пост у одређене дане, наводи се у истраживању.
Не само да су учесници студије смањили тјелесну тежину, у просјеку 7,6 килограма или 7,8 одсто своје тјелесне масе, већ су такође уочене промјене у активности регија мозга повезаних са гојазношћу, као и у саставу цријевне микробиоте.
"Показујемо да ова исхрана мијења осу мозак-цријева-микробиом код људи. Уочене промјене у цријевном микробиому и активности регија мозга повезаних са зависношћу током и након смањења тјелесне тежине веома су динамичке и међусобно повезане током времена", наводе истраживачи.
Још увијек није јасно шта тачно узрокује ове промјене, нити да ли цријева утичу на мозак или мозак на цријева. Ипак, познато је да су цријева и мозак тијесно повезани, па би утицај на одређене регионе мозга могао бити један од начина да се контролише унос хране.
Промјене у можданој активности, уочене помоћу магнетне резонанце, забиљежене су у регијама за које је познато да имају важну улогу у регулацији апетита и зависности. Осим тога, промјене у цријевном микробиому, анализиране кроз узорке столице и мјерења крви, повезане су са одређеним регијама мозга.
"Сматра се да цријевни микробиом комуницира са мозгом на сложен, двосмјеран начин. Микробиом производи неуротрансмитере и неуротоксине који до мозга доспијевају путем нерава и крвотока. Заузврат, мозак контролише понашање у исхрани, док хранљиве материје из наше исхране мијењају састав цијевног микробиома", наглашавају стручњаци.
Процјењује се да више од милијарду људи широм свијета има проблем са гојазношћу, што повећава ризик од бројних здравствених проблема - од рака до срчаних болести. Боље разумијевање начина на који су мозак и цријева међусобно повезани могло би имати велики значај у ефикасној превенцији и смањењу гојазности.
