Logo
Large banner

Бенефити гладовања или поста: Научници уочили промјене и у мозгу

Извор:

Б92

16.12.2025

20:55

Коментари:

0
Риба посна трпеза
Фото: Valeria Boltneva/Pexels

Исхрана не утиче само на тјелесну тежину, већ и на начин на који функционишу мозак и цријева. Постоји веза између цревног микробиома и можданих процеса који контролишу апетит, навике у исхрани и самоконтролу, наглашавају научници.

Периодично гладовање доводи до значајних промјена како у цријевима, тако и у мозгу, што може отворити нове могућности за одржавање здраве тјелесне тежине.

илу-сушење одјеће-24092025

Савјети

Трик за брже сушење веша током зимских дана: Биће сув за само 2 сата

Истраживачи из Кине су током два мјесеца проучавали 25 добровољаца који су сврстани у категорију гојазних, у којима су учествовали у програму интермитентног ограничења енергије - режиму који подразумијева пажљиву контролу уноса калорија и релативни пост у одређене дане, наводи се у истраживању.

Не само да су учесници студије смањили тјелесну тежину, у просјеку 7,6 килограма или 7,8 одсто своје тјелесне масе, већ су такође уочене промјене у активности регија мозга повезаних са гојазношћу, као и у саставу цријевне микробиоте.

"Показујемо да ова исхрана мијења осу мозак-цријева-микробиом код људи. Уочене промјене у цријевном микробиому и активности регија мозга повезаних са зависношћу током и након смањења тјелесне тежине веома су динамичке и међусобно повезане током времена", наводе истраживачи.

Аутомобил

Свијет

Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу

Још увијек није јасно шта тачно узрокује ове промјене, нити да ли цријева утичу на мозак или мозак на цријева. Ипак, познато је да су цријева и мозак тијесно повезани, па би утицај на одређене регионе мозга могао бити један од начина да се контролише унос хране.

Регулише апетит и зависност

Промјене у можданој активности, уочене помоћу магнетне резонанце, забиљежене су у регијама за које је познато да имају важну улогу у регулацији апетита и зависности. Осим тога, промјене у цријевном микробиому, анализиране кроз узорке столице и мјерења крви, повезане су са одређеним регијама мозга.

"Сматра се да цријевни микробиом комуницира са мозгом на сложен, двосмјеран начин. Микробиом производи неуротрансмитере и неуротоксине који до мозга доспијевају путем нерава и крвотока. Заузврат, мозак контролише понашање у исхрани, док хранљиве материје из наше исхране мијењају састав цијевног микробиома", наглашавају стручњаци.

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Буџет реално остварив

Процјењује се да више од милијарду људи широм свијета има проблем са гојазношћу, што повећава ризик од бројних здравствених проблема - од рака до срчаних болести. Боље разумијевање начина на који су мозак и цријева међусобно повезани могло би имати велики значај у ефикасној превенцији и смањењу гојазности.

Подијели:

Тагови:

Božićni post

glad

ishrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Сцена

Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

1 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 99. колу

1 ч

0
Moda žena djevojka

Занимљивости

Овом знаку стиже најбољи период у посљедњих 10 година

1 ч

0
Avion

Србија

Преминуо на лету Чикаго-Београд: Супруга тражи путника који је сједио поред њега

2 ч

0

Више из рубрике

Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

Здравље

Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

2 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Како недостатак сна утиче на здравље?

4 ч

0
Појавио се нови сој вируса, доктори упозоравају шта би требало урадити

Здравље

Појавио се нови сој вируса, доктори упозоравају шта би требало урадити

7 ч

0
Маска вирус прехлада жена болест

Здравље

Вирус грипа се модификовао, и овог пута – напао раније, највише младе и радно активне

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Ово је најхладнији град на свијету: Ево како се становници облаче за излазак из куће на -50

21

54

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

21

39

Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

21

33

Први лет из Европе у Багдад након 35 година

21

30

Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner