Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Извор:

Агенције

16.12.2025

20:20

Коментари:

0
Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Пјевачица Јелена Карлеуша која себе назива дивом и често говори да је најпопуларнија на Балкану, за викенд који је за нама није успјела да напуни мањи клуб у Аустрији.

Наиме, она је била ангажована да у суботу вече 13. децембра пјева у клубу "Бетон" у Линцу, а према објавама на друштвеним мрежама, продато је само 97 карата, што је мали број људи, а оно што је шокирало све њене фанове јесте то што се она није појавила, те су они уместо Карлеуше слушали ди-џеја.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 99. колу

О томе колико је људи било у поменутој дискотеци, свједоче и снимци који су се појавили на мрежама.

Како наводе корисници друштвених мрежама, она је виша пута одлагала излазак на бину, да се на крају не би ни појавила, а ди-џеј се присутнима обратио сљедећим ријечима: "Карте које сте купили важиће за улаз на који год ви концерт желите“.

На повике публике да желе Карлеушу, одговорио је "желим и ја Карлеушу, али кад неће – неће".

"Не разумијем зашто није изашла на бину, оволико људи који добровољно купе карту има на сваком концерту“, "Толико помиње 30 година каријере, а и даље наступа по мемљивим клубовима. Па, будимо реални, је ли то звијезда“, "Реално, за њу је и то превише“, "Могла је бар због фанова да изађе“, "Бетон лига“, само су неки од коментара испод објаве корисника који је објавио.

Оно што је такође било занимљиво корисницима друштвених мрежа јесте информација да је исто вече, 13. децембра у другом клубу у Линцу наступао Саша Матић, као и да су на његовом наступа сва мјеста била попуњена, што доказују слике које круже мрежама.

ilu-moda-žena-djevojka-28082025

Занимљивости

Овом знаку стиже најбољи период у посљедњих 10 година

Карлеуша се иначе у недјељу, дан послије заказаног а неодржаног наступа, појавила на београдском аеродрому "Никола Тесла“ и пред медијима најавила нове пјесме, док о дебаклу који је доживјела, односно о свом непрофесионализму, није ништа помињала.

Јелена Карлеуша није једина којој се овај сценарио десио, мањак људи у клубу се деси готово сваком пјевачу, али скоро свако изађе на бину упркос малој посјети, како би испоштовао организаторе и публику, колико год малобројна била.

Подсјетимо, пред скоро празним клубом љетос су наступиле Иване Бум Николић и Сандра Африка, које су, за разлику од самозване диве, поступиле као прави професионалци и забавиле посјетиоце.

@marko_djedovic Kreveljuša nije sinoc izasla pred publiku jer je prodala 97 ulaznica na nastup VIVA LA NJIVE u Lincu, klub se simbolicno zove BETON. ona vise nije ni BETON LIGA. #karleusa #linc ♬ original sound - Marko Djedovic

Јелена Карлеуша

koncert

Аустрија

