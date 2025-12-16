Logo
Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

Извор:

Кликс

16.12.2025

19:52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

Сарајево је тренутно најзагађенији град на свијету с индексом квалитета ваздуха од 330 µg/m³, што је видљиво и у самом ваздуху с обзиром на густину смога. Међутим, до јутра се очекује побољшање ситуације.

Свјетска листа најзагађенијих градова у свијету (IQAir) показује да је тренутно најазагађенији град Сарајево, затим је на другом мјесту Делхи, који углавном води ову непопуларну листу. За Сарајевом и Делхијем, на првих пет позиција су још Лахоре (Пакистан), Колката (Индија) и Ханои (Вијетнам).

Најљепши гол 2025. године

Фудбал

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

Судећи према сатној прогнози загађења, током вечери ће се ситуација повремено поправљати, а ујутру би загађење требало бити значајно мање него сада. До краја уторка ће степен загађења пасти на 200 µg/m³, док би ујутру у 7 сати требао износити отприлике 50 µg/m³, што се не сматра опасним.

Разлог побољшања ситуације је повољна временска прогноза, односно, очекује се да ће током вечери запухати вјетар, који ће очистити ваздух.

Бањалука

Бања Лука

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Временска прогноза за сутра је такође повољна за смањење загађења с обзиром на то да се очекује претежно облачно вријеме с вјетром и кишом.

Тагови:

Сарајево

zagađenje vazduha

