Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

Извор:
Кликс
16.12.2025
19:52
Коментари:0
Сарајево је тренутно најзагађенији град на свијету с индексом квалитета ваздуха од 330 µg/m³, што је видљиво и у самом ваздуху с обзиром на густину смога. Међутим, до јутра се очекује побољшање ситуације.
Свјетска листа најзагађенијих градова у свијету (IQAir) показује да је тренутно најазагађенији град Сарајево, затим је на другом мјесту Делхи, који углавном води ову непопуларну листу. За Сарајевом и Делхијем, на првих пет позиција су још Лахоре (Пакистан), Колката (Индија) и Ханои (Вијетнам).
Судећи према сатној прогнози загађења, током вечери ће се ситуација повремено поправљати, а ујутру би загађење требало бити значајно мање него сада. До краја уторка ће степен загађења пасти на 200 µg/m³, док би ујутру у 7 сати требао износити отприлике 50 µg/m³, што се не сматра опасним.
Разлог побољшања ситуације је повољна временска прогноза, односно, очекује се да ће током вечери запухати вјетар, који ће очистити ваздух.
Временска прогноза за сутра је такође повољна за смањење загађења с обзиром на то да се очекује претежно облачно вријеме с вјетром и кишом.
