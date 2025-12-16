Logo
Шта урадити ако се дијете плаши Дједа Мраза?

16.12.2025

21:13

Дјед Мраз са дјететом
Фото: Gustavo Fring/Pexels

У претпразничном периоду, готово је немогуће да избјегнете да дијете негдје види Дједа Мраза - у реклами, на билборду или можда у вртићу.

Код многих малишана симпатични дедица са бокелом брадом изазива одушевљење, али код неких изазива и страх.

Психолози су објаснили зашто је нормално да се дјеца плаше Дједа Мраза, али и шта да радите уколико је тако како бисте му помогли да превазиђе страхове.

Страх од Дједа Мраза је нормалан

Психолози кажу да је развојно сасвим нормално да мала дјеца оклијевају и осјећају анксиозност када треба да приђу или остваре неки контакт са одраслом особом коју не познају добро.

- Природни осјећај самоодржања код дјеце често се активира када су приморана да сједе поред човјека којег не познају – посебно ако та особа има густу бијелу браду, продоран глас и носи чудан црвени костим - каже психолог из организације Кидс Фирст, Ејми Џенсен-Старџен.

- Иронично је што учимо своју дјецу о 'опасности од незнанаца' само да бисмо направили салто уназад за празнике, наговарајући их да испричају тајне непознатој особи како бисмо могли да добијемо фотографију за албум - додаје.

Она истиче да можете да урадите неколико ствари како бисте припремили дијете са сусрет са Дједа Мразом и на тај начин га умирили и обезбиједили да тај сусрет прође опуштеније.

5 савјета како да сусрет са Дједа Мразом буде забаван

Разговарајте са дјецом о томе шта ће се вјероватно догодити приликом сусрета са Дједа Мразом. Када дјеца знају шта да очекују када упознају човјека у црвеном одјелу, лакше им је да се носе са својом анксиозношћу. Објасните шта ће се догодити када упознају Дједа Мраза и увјерите их да ћете бити ту да их подржите.

1. Потражите помоћ од старијег дјетета

Многа дјеца уче посматрајући друге, зато охрабрите своје уплашено дијете да из даљине посматра како старији брат, сестра или неки њихов другар сједи са Дједа Мразом. Када ваше дијете схвати да је посјета Дједа Мразу заправо нешто забавно, можда ће и оно жељети да учествује.

2. Упознајте се са Дједа Мразом унапријед

Прије него што одведете дијете у препун тржни центар да види чудног човјека у црвеном одјелу, испричајте му причу о Дједа Мразу како би се упознало са овим ликом и видјело га као пријатељски настројеног и веселог, а не као некога ко је нов и потенцијално застрашујући. Књиге са причама, видео снимци, па чак и онлајн прикази Дједа Мраза такође могу помоћи дјетету да се боље припреми за овај сусрет.

3. Будите стрпљиви

Када водите дијете у посјету Дједа Мразу, почните издалека и постепено охрабрујте дијете да се приближи како се буде осјећало опуштеније. Можда ћете морати да направите два или три "прелета" поред Дједа Мраза прије него што дијете заиста скупи храброст да му приђе. То је сасвим нормално!

4. Ако не успије – увијек постоји сљедећа година!

Ако ништа од овога не успије да опусти детије, на наваљујте. Сасвим је нормално да се мала дјеца плаше Дједа Мраза, као и других костимираних ликова. Већина дјеце временом превазиђе страх од Дједа Мраза и постоје и друге ствари које можете учинити да бисте забиљежили празнике. Умјесто тога, покушајте да се фотографишете испред своје божићне јелке. Дјетету ће бити пријатније, а ви ћете и даље имати лијепу успомену коју ћете чувати и слати бакама и декама и пријатељима.

5. Стручна помоћ

Уколико вам делује да је анксиозност вашег дјетета већа него код његових вршњака, не оклијевајте да се обратите за помоћ дјечјем психологу, као би малишану помогао да превазиђе овај страх и ужива у празницима.

