Постите, а једе вам се нешто слатко? Посне палачинке су прави избор

Извор:

Б92

16.12.2025

20:51

Постите, а једе вам се нешто слатко? Посне палачинке су прави избор
Фото: Ksenia Chernaya/Pexels

Православна црква и њени вјерници 19. децембра ће обиљежити највећу славу и велики хришћански празник - Светог Николу.

С обзиром да празник "пада" у вријеме божићног поста, који траје 40 дана, све до 6. јануара, славска трпеза би из тог разлога требало да буде посна.

Самим тим вам доносимо један посни рецепт за омиљено јело свих генерација.

Ријеч је о посним палачинкама које су под‌једнако укусне, као и оне обичне. Посне палачинке припремају се без млијека и јаја, а укус вас неће разочарати.

Састојци:

500 ml воде (плус још мало да би се разриједило на густину течног јогурта)

350 грама меког брашна

1 кашичица шећера

пола кашичице соли

2 кесице ванилин шећера или арома

мало нарибане корице лимуна (не мора)

3 кашике уља за тијесто + неколико капи уља за пржење (у добром тигању без уља)

1 кашичица прашка за пециво

Припрема:

Измијешајте воду, шећер, со, ванилу, уље и нарибану корицу лимуна.

Додајте брашно и прашак за пециво. Измијешајте тако да нема грудвица и пеците у добро загријаној тави, преноси Б92.

