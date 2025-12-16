Logo
Ове поклоне никако не треба носити на Светог Николу: Вјерује се да доносе несрећу

Жена Блиц

16.12.2025

15:09

Поклони
Фото: George Dolgikh/Pexels

Свети Никола један је од најважнијих хришћанских светаца, чудотворац и заштитник морепловаца, путника, дјеце, бродова, многих приморских градова широм свијета. Код Срба је то најчешћа породична слава. Што би се рекло, пола народа слави, а пола долази на славу.

Како се ближи Свети Никола, многи су у дилеми шта поклонити домаћину за славу, а постоји листа ствари које према народним вјеровањима никако не ваља даривати.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана

Вјеровање у поклоне који доносе несрећу потиче из различитих култура и традиција и може варирати. Поред тога постоји и списак ствари које не ваља радити на Светог Николу јер се сматрају гријехом.

Ево неколико примјера поклона за које се сматра да доносе несрећу.

Сат

У неким културама поклањање сата може се сматрати непристојним јер подсјећа на пролазност времена и живота. Такође, у кинеској култури ријеч за “сат” звучи слично као ријеч за “пропаст” или “смрт“.

Нож

У многим културама поклањање ножа може се повезати с симболиком свађе и непријатељства. Вјерује се да оштри предмети, као што су ножеви, могу “сјећи” односе.

maska virus

Здравље

Појавио се нови сој вируса, доктори упозоравају шта би требало урадити

Црвене руже без трња

У неким културама вјерује се да црвене руже без трња могу симболизовати крхку или пролазну љубав.

Букет бијелих љиљана

Бијели љиљани често се повезују с погребима и смрћу, па их неки људи избјегавају као поклон. Ако планирате да носите цвијеће, изаберите неко друго.

Слике које приказују тужне или мрачне мотиве

Поклањање умјетничких дјела или слика које приказују тужне или мрачне мотиве може се сматрати непримјереним, посебно ако примаоци нису изразили интерес за такве мотиве.

Росуље

Бања Лука

Мјештани Росуља позивају грађане на вечерашњи скуп против изградње нових зграда

Умјесто наведеног, домаћину понесите кафу и бомбоњеру, шољице за кафу, пиће које воли или нешто слично.

