Обична алуминијска фолија ће смањити рачуне за гријање: Ево како да је користите

Извор:

Крстарица

15.12.2025

20:59

Коментари:

0
Радијатор гријање
Фото: Pexels

Колико пута сте се нашли пред ситуацијом да радијатори раде пуном снагом, а Ви и даље осјећате непријатну хладноћу која се увлачи у кости? Умјесто да посежете за термостатом и са страхом ишчекујете наредни рачун за струју или гас, рјешење се можда крије у вашој кухињској фиоци. Трик са алу-фолијом је метода о којој сви причају, а која доказано спречава беспотребно губљење енергије.

Овај једноставан поступак функционише на принципу рефлексије. Спољни зидови, посебно у старијим зградама без адекватне изолације, понашају се као „крадљивци“ топлоте. Када загријете радијатор, добар дио те енергије зид једноставно апсорбује и преноси напоље. Постављањем рефлектујућег слоја, Ви ту топлоту враћате тамо гдје јој је и мјесто – у центар Ваше собе.

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Да ли ЦИК има већу обавезу према Шмиту, него према бирачима?

Како тачно функционише трик са алу-фолијом?

Физика иза овог савјета је једноставна, али ефикасна. Алуминијум је одличан рефлектор топлотног зрачења. Када поставите баријеру између извора топлоте и хладног зида, спречавате директан пренос енергије на циглу или бетон. Стручњаци процјењују да се овим путем може сачувати значајан проценат топлоте која би иначе била бачена.

Да бисте правилно примјенили трик са алу-фолијом, није Вам потребна скупа опрема. Све што Вам треба је комад чвршћег картона који одговара димензијама вашег радијатора и обична алуминијумска фолија. Обложите картон фолијом, пазећи да сјајна страна буде окренута ка споља. Затим ту плочу једноставно гурните иза радијатора, тако да сјајна страна „гледа“ у радијатор. Тај сјајни слој ће дјеловати као огледало за топлотне таласе, одбијајући их назад у просторију.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Русију

Грешке које Вас коштају богатства

Иако је овај метод изузетно користан, он неће имати пун ефекат ако правите друге кардиналне грешке у уређењу дома током зиме. Обратите пажњу на сљедеће:

Намјештај испред извора топлоте: Велике софе или ормари прислоњени уз радијатор блокирају циркулацију ваздуха. Одмакните их барем 20 центиметара.

Дуге завјесе: Ако завјесе прекривају радијатор, оне усмјеравају топли ваздух ка прозору (гдје се хлади) умјесто ка соби. Подигните их на даску прозора.

Сушење веша: Мокра одјећа на радијатору драстично смањује његову ефикасност и повећава влажност ваздуха, чинећи собу субјективно хладнијом.

Александра Пријовић-03092025

Сцена

Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

Зашто треба да реагујете одмах?

Не дозволите да још један зимски дан прође у нелагодности. Трик са алу-фолијом не захтјева мајсторе, бушење зидова нити велика улагања. То је „уради сам“ пројекат који траје мање од пет минута, а резултате ћете осјетити готово тренутно.

grijanje

radijatori

aluminijska folija

Коментари (0)
