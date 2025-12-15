Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

Извор:
Она је истакла да је много успомена веже за покојног пјевача, а једну је подијелила са окупљеним медијима.
"Много је анегдота и прича, због тога сам и рекла да треба истаћи какав је Шабан био човјек. Ја сам осим тог наступа са 14 година имала још много анегдота са Шабаном", рекла је.
"Сада ћу се присјетити једног тренутка. Била сам сама на аеродрому и тако сједим ја и прилази ми неко отпозади и каже: 'Еј, мала, гдје си ти?', ја гледам - видим Шабан. Мало смо разговарали и он каже мени: 'Ај да ти купим нешто за успомену!'. Тада ми је купио парфем који и дан данас чувам", казала је пјевачица.
Фондација "Шабан Шаулић" која ће помагати младим талентима из свијета музике, а на конференцији је било ријечи и о великом хуманитарном концерту "Верујем у љубав" који ће се одржати 17. фебруара у Плавој дворани Сава Центра.
Емотивним ријечима се медијима прва обратила супруга легендарног пјевача Гордана Шаулић која је открила детаље будућег дјеловања фондације.
"Ово је један од најзначајнијих уједно и најемотивнијих дана за моју породицу, Шабанове пријатеље, сараднике и за мене. Све ове године трудимо се као његови најближи да очувано успомену и да подсјећамо на огромну заоставштину коју је Шабан оставио музици. Шабан је био човјек који је увијек давао шансу младим талентима, бодрио их, компоновао пјесме за њих, трудио се да свакоме помогне", рекла је Гордана Шаулић.
Гордана је затим објаснила како ће изгледати пријаве за будуће кориснике фондације.
"До 1. фебруара сви који желе да буду корисници фондације 'Шабан Шаулић' могу послати пријаве на мејлове fondacijasaulic@gmail.com и fondacijasabansaulic@gmail.com. Важно је да буду млади умјетници из било које гране музике. Свако ко се пријави треба да пошаље кратку биографију, количину новца која је потребна и за шта им тај новац потребан. Да ли је то путовање на неко такмичење, куповина инструмента или било шта друго. Посебно сам емотивна и због предстојећег концерта који ће се 17. фебруара баш на дан када је Шабан настрадао одржати у Сава центру. Још једном хвала свима који сте данас овдје и који се заједно са нама трудите да Шабаново име и његова музика никада не буду заборављени", додала је Гордана, преноси Телеграф.
