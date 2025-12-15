Logo
Весна Змијанац изашла из болнице

Б92

15.12.2025

14:10

Весна Змијанац изашла је данас из болнице гдје су јој прије неколико дана уграђена три стента.

Пјевачица Весна Змијанац се опоравља, а Блиц јавља да је данас пуштена из болнице.

Весна Змијанац се пре неколико дана огласила из болнице и открила како се осјећа.

Наука и технологија

За длаку избјегнут судар у свемиру

"Драги моји, само да вам јавим да сам добро. Морам да одморим, задала сам себи темпо као када сам била млада. Сутрашњи наступ у Добоју помјерамо за други датум, ускоро вам јављам када. Воли вас ваша Весна", написала је она.

Уграђена су јој три стента

Интервенција је спроведена због хитности њеног стања.

"Весни Змијанац су данас, због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек", рекао је извор за медије и додао је пјевачица имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.

