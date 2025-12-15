Весна Змијанац изашла из болнице

Извор:
Весна Змијанац изашла је данас из болнице гдје су јој прије неколико дана уграђена три стента.
Пјевачица Весна Змијанац се опоравља, а Блиц јавља да је данас пуштена из болнице.
Весна Змијанац се пре неколико дана огласила из болнице и открила како се осјећа.
"Драги моји, само да вам јавим да сам добро. Морам да одморим, задала сам себи темпо као када сам била млада. Сутрашњи наступ у Добоју помјерамо за други датум, ускоро вам јављам када. Воли вас ваша Весна", написала је она.
Интервенција је спроведена због хитности њеног стања.
"Весни Змијанац су данас, због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек", рекао је извор за медије и додао је пјевачица имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.
