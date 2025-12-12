Logo
Оперисана Весна Змијанац

Извор:

Курир

12.12.2025

08:08

Оперисана Весна Змијанац

Пјевачица Весна Змијанац је подвргнута оперативном захвату.

Музичка звијезда Весна Змијанац примљена је прије неколико дана у Ургентни центар. Након указане помоћи љекара тада је пуштена кући, али због поновног погоршања стања љекари су је вратили у болницу на додатна испитивања.

Тајлер Робинсон

Свијет

Суђење убици Кирка: Одбрана тражи додатно ограничење медијa

Како се њено здравствено стање није стабилизовало, боравак у болници јој је продужен, а према сазнањима Курира, подвргнута оперативном захвату.

Према информацијама до којих је Курир дошао, Весни Змијанац је урађена реваскуларизација на артерији, а интервенција је спроведена због хитности њеног стања.

"Весни Змијанац су данас, због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек", наводи извор.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

Он додаје да је Весна имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.

Овом интервенцијом је проток крви враћен, што спречава инфаркт и побољшава рад срца. Три стента значе да је сужење било дуже или на више мјеста - појаснио је извор.

Операција је, према незваничним информацијама, протекла успјешно, а пјевачица ће наредне дане провести под надзором љекара како би се опоравак пратио и евентуалне компликације спријечиле на вријеме.

Полиција Њемачка

Свијет

Младић избоден у леђа на божићном сајму

Подсјетимо, Весна Змијанац је прије двије године имала операцију срца када су јој уграђена два бајпаса и један стент. Весни је тад у априлу 2023. уграђен бајпас, али се музичка звијезда послије неколико мјесеци опоравка на свом имању на Букуљи, вратила на сцену.

Vesna Zmijanac

Пјевачица

Операција

