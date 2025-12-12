Оперисана Весна Змијанац

Извор:
Курир
12.12.2025
08:08
Коментари:0
Пјевачица Весна Змијанац је подвргнута оперативном захвату.
Музичка звијезда Весна Змијанац примљена је прије неколико дана у Ургентни центар. Након указане помоћи љекара тада је пуштена кући, али због поновног погоршања стања љекари су је вратили у болницу на додатна испитивања.
Како се њено здравствено стање није стабилизовало, боравак у болници јој је продужен, а према сазнањима Курира, подвргнута оперативном захвату.
Према информацијама до којих је Курир дошао, Весни Змијанац је урађена реваскуларизација на артерији, а интервенција је спроведена због хитности њеног стања.
"Весни Змијанац су данас, због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек", наводи извор.
Он додаје да је Весна имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.
Овом интервенцијом је проток крви враћен, што спречава инфаркт и побољшава рад срца. Три стента значе да је сужење било дуже или на више мјеста - појаснио је извор.
Операција је, према незваничним информацијама, протекла успјешно, а пјевачица ће наредне дане провести под надзором љекара како би се опоравак пратио и евентуалне компликације спријечиле на вријеме.
Подсјетимо, Весна Змијанац је прије двије године имала операцију срца када су јој уграђена два бајпаса и један стент. Весни је тад у априлу 2023. уграђен бајпас, али се музичка звијезда послије неколико мјесеци опоравка на свом имању на Букуљи, вратила на сцену.
