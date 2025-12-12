Logo
Младић избоден у леђа на божићном сајму

Извор:

Б92

12.12.2025

07:59

Младић избоден у леђа на божићном сајму
Фото: Markus Spiske/Pexels

Шеснаестогодишњи младић тешко је рањен ножем у Херфорду, недалеко од божићног сајма, док је нападач, за кога се сматра да је познат жртви, у бјекству.

У Херфорду, у немачкој покрајини Северна Рајна–Вестфалија, у нападу ножем тешко је повређен 16-годишњак. Како је потврдио портпарол полиције, инцидент се догодио у споредној улици, у близини божићног сајма, пише "Шпигл".

Према првим информацијама, нападач и жртва су се од раније познавали. Осумњичени је након напада побјегао и још увијек је у бјекству, а полиција засад не износи додатне детаље о њему због интереса истраге.

Тајлер Робинсон

Свијет

Суђење убици Кирка: Одбрана тражи додатно ограничење медијa

Младић је задобио убодну рану у пределу леђа и хитно је превезен у болницу, где је задржан на лечењу. Даље поступање преузела је криминалистичка полиција надлежна за тешка кривична дела, наводи "Шпигл", преноси Б92.

