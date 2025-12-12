Logo
Large banner

Јапан погодио још један снажан земљотрес

Извор:

Телеграф

12.12.2025

07:02

Коментари:

0
Јапан погодио још један снажан земљотрес
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 6.7 степени Рихтера забиљежен је данас у 3:44 часова, на подручју близу обале Хоншуа у Јапану, а нешто касније и мало слабији - 5.7 степени Рихтера.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.9624 и дужине 142.7667.

Школа

Свијет

Скандал у школи: Наставник пријетио ученицима ножем

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 20 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Нешто слабији земљотрес, магнитуде 5.7 степени Рихтера, забиљежен је око сат времена након првог - у 4:21 часова, на подручју Хокаида.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.0395 и дужине 142.9491.

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 12. децембар: Многи знакови прижељкују ово

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 18 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Подсјетимо, прије неколико дана исто је подручје погодио потрес магнитуде 7.5 Рихтера.

Агенција за нуклеарну регулацију: "Нема знакова абнормалности"

Јапанска агенција за нуклеарну регулативу саопштила је да "нема непосредних знакова абнормалности" у нуклеарним постројењима око региона гдје се догодио земљотрес.

Године 2011, катастрофалан земљотрес - најјачи икада забележен у Јапану - погодио је јапанску префектуру Фукушима и изазвао велику нуклеарну катастрофу након што су гигантски таласи поплавили реакторе у електрани Фукушима Даичи.

Збиљежени таласи цунамија

Према подацима Јапанске метеоролошке агенције, цунами таласи од 20 цм забележени су у граду Хачинохе у префектури Аомори.

Јапанске власти су данас издале упозорење на цунами таласе који достижу висину од једног метра. Према овом упозорењу, становницима се савјетује да се држе подаље од воде и приобалних подручја.

Ово је најнижи ниво у тростепеном систему упозорења на цунами Јапанске метеоролошке агенције.

Подијели:

Тагови:

Japan

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена

Друштво

Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена

5 ч

0
Јефтин кућни трик брише каменац без рибања

Савјети

Јефтин кућни трик брише каменац без рибања

5 ч

0
Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

Сцена

Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

13 ч

0
Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

Свијет

Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

13 ч

0

Више из рубрике

Школа, учионица

Свијет

Скандал у школи: Наставник пријетио ученицима ножем

5 ч

0
Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

Свијет

Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

13 ч

0
Руска амбасада у Белгији: ЕУ и НАТО се спремају за велики сукоб са Русијом

Свијет

Руска амбасада у Белгији: ЕУ и НАТО се спремају за велики сукоб са Русијом

13 ч

0
Иранка приморана на дјечји брак избјегла погубљење захваљујући „крвном новцу“

Свијет

Иранка приморана на дјечји брак избјегла погубљење захваљујући „крвном новцу“

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner