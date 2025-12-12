Јапан погодио још један снажан земљотрес

Извор:
Земљотрес магнитуде 6.7 степени Рихтера забиљежен је данас у 3:44 часова, на подручју близу обале Хоншуа у Јапану, а нешто касније и мало слабији - 5.7 степени Рихтера.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.9624 и дужине 142.7667.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 20 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Нешто слабији земљотрес, магнитуде 5.7 степени Рихтера, забиљежен је око сат времена након првог - у 4:21 часова, на подручју Хокаида.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.0395 и дужине 142.9491.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 18 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Подсјетимо, прије неколико дана исто је подручје погодио потрес магнитуде 7.5 Рихтера.
Јапанска агенција за нуклеарну регулативу саопштила је да "нема непосредних знакова абнормалности" у нуклеарним постројењима око региона гдје се догодио земљотрес.
Године 2011, катастрофалан земљотрес - најјачи икада забележен у Јапану - погодио је јапанску префектуру Фукушима и изазвао велику нуклеарну катастрофу након што су гигантски таласи поплавили реакторе у електрани Фукушима Даичи.
Према подацима Јапанске метеоролошке агенције, цунами таласи од 20 цм забележени су у граду Хачинохе у префектури Аомори.
Јапанске власти су данас издале упозорење на цунами таласе који достижу висину од једног метра. Према овом упозорењу, становницима се савјетује да се држе подаље од воде и приобалних подручја.
Ово је најнижи ниво у тростепеном систему упозорења на цунами Јапанске метеоролошке агенције.
