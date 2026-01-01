Од данас "рафали" надзиру ваздушни простор Хрватске

Извор:
СРНА
01.01.2026
13:09
Коментари:1
Хрватска је данас преузела надзор и заштиту ваздушног простора вишенамјенским борбеним авионима "рафал" у оквиру НАТО интегрисаног система противваздушне и протиракетне одбране.
Надзор ће бити спровођен 24 сата дневно седам дана у недјељи према НАТО стандардима и процедурама и националним прописима.
Током прелазног периода обуке хрватских пилота, мирнодопски задатак надзора и заштите ваздушног простора Хрватске привремено је спровођена из ваздухопловних база у сусједним државама чланицама НАТО-а - Италије и Мађарске, преносе хрватски медији.
