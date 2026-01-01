Logo
Large banner

Од данас "рафали" надзиру ваздушни простор Хрватске

Извор:

СРНА

01.01.2026

13:09

Коментари:

1
Од данас "рафали" надзиру ваздушни простор Хрватске

Хрватска је данас преузела надзор и заштиту ваздушног простора вишенамјенским борбеним авионима "рафал" у оквиру НАТО интегрисаног система противваздушне и протиракетне одбране.

Надзор ће бити спровођен 24 сата дневно седам дана у недјељи према НАТО стандардима и процедурама и националним прописима.

hrvatska policija

Регион

На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

Током прелазног периода обуке хрватских пилота, мирнодопски задатак надзора и заштите ваздушног простора Хрватске привремено је спровођена из ваздухопловних база у сусједним државама чланицама НАТО-а - Италије и Мађарске, преносе хрватски медији.

Подијели:

Тагови:

Borbeni avion

Хрватска

vazdušni prostor

NATO

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

Регион

На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

3 ч

0
У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

Регион

У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

6 ч

0
Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

Регион

Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

18 ч

0
Жесток судар воза и аутомобила: Повријеђена једна особа у Подгорици

Регион

Жесток судар воза и аутомобила: Повријеђена једна особа у Подгорици

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

53

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

15

51

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

15

45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

15

37

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

15

32

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner