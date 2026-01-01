На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

Извор:
СРНА
01.01.2026
13:04
Полиција је у кући у околини Вировитице открила лабораторију за узгој марихуане и ухапсила четири лица, саопштено је данас из Полицијске управе вировитичко-подравске.
Заплијењено је 31,5 килограма марихуане, 582 стабљике конопље, прецизна дигитална вага, више мобилних уређаја, те 2.875 евра, 13.620 динара и 3.000 форинти.
Криминалистичком обрадом обухваћени су четрдесетогодишњи мушкарац са двојним држављанством Хрватске и Србије, те тројица држављана Србије који имају 18, 27 и 33 године.
Сумња се да су од јуна до 30. децембра у кући инсталирали опрему за вјештачки узгој индијске конопље - уређаје за емитовање свјетлости, вентилацију и филтрирање ваздуха.
Четворица ухапшених су уз кривичне пријаве предати притворском надзорнику Полицијске управе вировитичко-подравске.
Акција је кулминирала у уторак, 30. децембра, када су полицајци на основу налога Жупанијског суда у Бјеловару претресли кућу, остале просторије и лични аутомобил регистарских ознака Србије у власништву четрдесетогодишњака.
