Гужве на више граничних прелаза са Хрватском

АТВ

01.01.2026

12:50

Гужва на граничом прелазу Градишка
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градшка, Доња Градина, Велика Кладуша и Изачић појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ ка Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Граница Градишка

Друштво

Опрез! Гужве на већини граничних прелаза

