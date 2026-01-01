Гужве на више граничних прелаза са Хрватском

Извор:
АТВ
01.01.2026
12:50
Коментари:0
На граничним прелазима Градшка, Доња Градина, Велика Кладуша и Изачић појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ ка Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Тренутно на програму