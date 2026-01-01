Logo
Како се пише "Нова година" или "нова година"?

01.01.2026

12:33

Коментари:

0
Нова година почиње лијепим жељама, али и ситним правописним дилемама.

Пишемо поруке, шаљемо честитке и желимо срећу за дане који долазе. Лијепе ријечи увијек добро дођу, поготово када знамо како их правилно написати.

Да ли се пише “Нова година” или “нова година”?

Називи празника пишу се великим почетним словом. И зато ћемо написати “Срећна Нова година”, преноси Српскаинфо.

А када честитамо цијелу предстојећи годину, правилно је овако:

Срећна нова 2026. година.

Коментари (0)
