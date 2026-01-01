Како се пише "Нова година" или "нова година"?

01.01.2026
12:33
Коментари:0
Нова година почиње лијепим жељама, али и ситним правописним дилемама.
Пишемо поруке, шаљемо честитке и желимо срећу за дане који долазе. Лијепе ријечи увијек добро дођу, поготово када знамо како их правилно написати.
Називи празника пишу се великим почетним словом. И зато ћемо написати “Срећна Нова година”, преноси Српскаинфо.
А када честитамо цијелу предстојећи годину, правилно је овако:
Срећна нова 2026. година.
