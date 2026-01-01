Logo
Сладић упозорава на наглу промјену времена: Биће доста тешког, мокрог снијега

Аваз

01.01.2026

Сладић упозорава на наглу промјену времена: Биће доста тешког, мокрог снијега
Фото: АТВ

Метеоролог Недим Сладић упозорио је да почетак нове године доноси наглу и изражену промјену временских прилика.

Како је навео, временска "клацкалица" се наставља, и то у прилично незахвалном облику, а детаљи ће одлучивати о врсти падавина.

- Централни дијелови Босне тренутно су у граничној ситуацији, гд‌је ситнице одлучују о томе хоће ли падати киша или снијег, с обзиром на то да су нови прорачуни донекле ублажили продор хладнијег ваздуха због помјерања оси долине према западу. За сада је извјесно једино то да 2. јануара слиједи краткотрајни југо, а потом обилне падавине другог дана викенда, које ће у сарајевски кишомјер донијети најмање просјечну једномјесечну количину падавина за јануар, и то у свега дан или два - појаснио је Сладић.

Додао је да је овакав сценарио изразито риједак за јануар у континенталним крајевима, јер се, како је истакао, ради о једном од сушнијих мјесеци у том дијелу године. Осврнуо се и на прогнозу за Херцеговину.

- У Херцеговини се не могу искључити бујичне поплаве усљед интензивних падавина и великих количина кише у кратком временском периоду, с обзиром на то да ће се различите ваздушне масе мијешати преко централног планинског појаса према југу - нагласио је.

Према његовим ријечима, у већем дијелу Босне, као и у вишим пред‌јелима сјеверне Херцеговине, очекује се доста тешког и мокрог снијега. Планински крајеви би, како је закључио, коначно могли профитирати, па би се зимска сезона могла одвијати без већих препрека, док ће јануар 2026. године врло брзо постати изузетно влажан мјесец.

