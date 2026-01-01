Тешка несрећа код Дервенте, погинуо возач аутомобила

Извор:
АТВ
01.01.2026
10:53
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у новогодишњој ноћи погинуо је возач иницијала Б.В. у мјесту Живинице код Дервенте.
"Несрећа се догодила око 03.25 на магистралном путу Дервента-Добој у мјесту Живинице, када је аутомобил цитроен слетио са коловоза", саопштено је из МУП-а Српске.
Аутомобилом је управљао Б.В., који је погинуо.
Полицијски службеници су извршили увиђај на лицу мјеста несреће.
