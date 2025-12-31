Logo
Детаљи пуцњаве у Сарајеву: Нападач оштетио Ауди Q3

Извор:

Аваз

31.12.2025

17:34

Детаљи пуцњаве у Сарајеву: Нападач оштетио Ауди Q3
Фото: Printscreen/Crna Hronika

На подручју општине Нови Град Сарајево синоћ је непозната особа пуцала из ватреног оружја и том приликом оштетила Ауди.

Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, Полицијска управа Нови Град обавијештена је синоћ у 20:20 сати да је на раскрсници улица Адема Буће и Братуначка употребљено ватрено оружје.

- Том приликом није било повријеђених особа, док је дошло до оштећења путничког моторног возила „Ауди Q3“.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, који је наложио да припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево изврше увиђајне радње, због постојања основа сумње да је почињено кривично д‌јело Изазивање опће опасности (члан 323. КЗ ФБиХ) – наводе из МУП-а КС.

Тагови:

pucnjava

Сарајево

