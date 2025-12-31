Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји

Извор:
СРНА
31.12.2025
17:08
Коментари:0
Нова 2026. година дочекана је данас у Јапану, Сјеверној Кореји и Јужној Кореји у 16.00 часова по средњеевропском времену, при чему је у многим дијеловима Токија био отказан јавни дочек због безбједносних разлога.
Како наводи Гардијан, јавни дочеци отказани су шесту годину заредом.
Дочек је, између осталог, отказан на главној жељезничкој станици Шибуја.
Дочек у Сеулу организован је на Тргу Гвангвамун, уз ватромет и лајт шоу.
Нова година је у 13.00 часова по средњеевропском времену дочекана на источној обали Аустралије, уз ватромер у Сиднеју код опере, Мелбурну и другим градовима.
Сат времена прије Аустралије Нови Зеланд је дочекао Нову годину у 12.00 часова по средњеевропском времену уз ватромет и прославе широм земље.
Прије Новог Зеланда, Нова година стигла је на пацифичка острва Самоа, Тонга, Маршалова острва, Фиџи, Тувалу, Киритимати (Ускршња острва), гдје су становници дочекали 2026. углавном на плажи или плажним баровима.
Код њих је, због временске зоне Нова година стигла у 11.00 часова по средњеевропском времену.
Након њих Нову годину ће дочекати Аустралија, Сјеверна и Јужна Кореја, Тајланд Индија УАЕ, Русија, Јужна Африка, већи дио Европе (Србија, Њемачка, Француска, Шпанија, Швајцарска и Италија).
Да цијела планета уђе у нову 2026. годину потребно је 26 сати, па ће тако посљедњи Нову годину дочекати Бразил (4.00 сата по средњеевропском времену), Њујорк (6.00) и Лос Анђелес (9.00).
Најновије
Најчитаније
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Тренутно на програму