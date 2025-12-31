Logo
Large banner

Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји

Извор:

СРНА

31.12.2025

17:08

Коментари:

0
Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји
Фото: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Нова 2026. година дочекана је данас у Јапану, Сјеверној Кореји и Јужној Кореји у 16.00 часова по средњеевропском времену, при чему је у многим дијеловима Токија био отказан јавни дочек због безбједносних разлога.

Како наводи Гардијан, јавни дочеци отказани су шесту годину заредом.

Дочек је, између осталог, отказан на главној жељезничкој станици Шибуја.

Дочек у Сеулу организован је на Тргу Гвангвамун, уз ватромет и лајт шоу.

Нова година је у 13.00 часова по средњеевропском времену дочекана на источној обали Аустралије, уз ватромер у Сиднеју код опере, Мелбурну и другим градовима.

Сат времена прије Аустралије Нови Зеланд је дочекао Нову годину у 12.00 часова по средњеевропском времену уз ватромет и прославе широм земље.

Прије Новог Зеланда, Нова година стигла је на пацифичка острва Самоа, Тонга, Маршалова острва, Фиџи, Тувалу, Киритимати (Ускршња острва), гдје су становници дочекали 2026. углавном на плажи или плажним баровима.

Код њих је, због временске зоне Нова година стигла у 11.00 часова по средњеевропском времену.

Након њих Нову годину ће дочекати Аустралија, Сјеверна и Јужна Кореја, Тајланд Индија УАЕ, Русија, Јужна Африка, већи дио Европе (Србија, Њемачка, Француска, Шпанија, Швајцарска и Италија).

Да цијела планета уђе у нову 2026. годину потребно је 26 сати, па ће тако посљедњи Нову годину дочекати Бразил (4.00 сата по средњеевропском времену), Њујорк (6.00) и Лос Анђелес (9.00).

Подијели:

Тагови:

Japan

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: 2026. биће пресудна за Европу

Свијет

Орбан: 2026. биће пресудна за Европу

1 ч

0
Више није шала, стиже систем упозорења: За ову појаву кажу да је "кретање Бога"

Свијет

Више није шала, стиже систем упозорења: За ову појаву кажу да је "кретање Бога"

1 ч

0
Снажан земљотрес погодио Јапан

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан

2 ч

0
Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner