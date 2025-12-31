Орбан: 2026. биће пресудна за Европу

31.12.2025
Ова година била је година преокрета, а 2026. ће бити одлучујућа за Европу у погледу рата и мира, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је оцијенио и да би неслагања Америке и ЕУ око стратешких питања, укључујући сукоб у Украјини, могла довести до тога да САД 2026. године постигну споразум о нормализацији односа са Русијом без учешћа Брисела.
- Година 2025. је била година преокрета, јер су се по питању стратешке важности, први пут у мојој каријери у међународној политици, Американци и Европљани нашли на супротним позицијама - навео је премијер, говорећи о резултатима ове године и будућим перспективама у интервјуу за телевизију M1.
Према његовим ријечима, повратак републиканца Доналда Трампа на мјесто предсједника САД повећао је очекивања за мирно рјешење сукоба у Украјини, али лидери Европске уније нису подржали његове напоре, већ су се умјесто тога одлучили да наставе да шаљу војну помоћ Кијеву.
Орбан је казао да је ово стратешко питање - рат који би могао да избије у Европи ако ЕУ настави да шаље војну помоћ Украјини и крене ка директном сукобу са Русијом, истакавши да ће 2026. бити година доношења војне одлуке.
Шеф мађарске владе тврди да ће, ако његова влада остане на власти након парламентарних избора који ће се одржати у априлу 2026. године, Мађарска наставити да буде "на страни мира". Истовремено, он је упозорио да би побједа опозиције оријентисане на актуелно руководство ЕУ могла увући земљу у рат.
- Морамо да одлучимо хоћемо ли подржати мировне напоре САД или војне планове Брисела - навео је премијер.
Неслагања између САД и ЕУ око стратешких питања, укључујући сукоб у Украјини, могла би довести до тога да Американци 2026. године постигну споразум о нормализацији односа са Русијом без учешћа Европљана, нагласио је Орбан.
- У 2026. години велико питање биће да ли ће конфронтација између САД и Европе довести до тога да Американци закључе мир с Русима без учешћа Европљана - додао је Орбан.
Мађарски премијер подсјетио је да САД раде на постизању мировног споразума са Русијом, док ЕУ остаје доследна у слању оружја Украјини.
Мађарска је заинтересована за нормализацију односа између Запада и Русије, јер би то поново омогућило обема странама узајамно корисну економску сарадњу, појаснио је Орбан.
- Ако би Американци успјели да се договоре с Русима, услијед чега би Русија вјероватно била ослобођена санкција, руско тржиште би се отворило и за нашу земљу - закључио је премијер.
Раније је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто саопштио да западноевропске земље отворено провоцирају рат са Русијом и желе да спријече мировне преговоре о Украјини, додајући да Будимпешта неће подлећи овом притиску и дозволити да буде увучена у сукоб.
