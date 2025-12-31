Извор:
Телеграф
31.12.2025
15:37
Коментари:0
Амерички Стејт Департмент и за 2026. годину наставља праксу објављивања редовних препорука за путовања, пружајући својим грађанима увид у то какви су безбједносни услови широм свијета.
Ове смјернице помажу америчким туристима у планирању путовања, указујући на дестинације које се сматрају сигурним, али и на оне које треба избјегавати због ризика од криминала, тероризма, природних катастрофа или политичке нестабилности.
Стејт Департмент користи једноставан систем од четири нивоа ризика, који путницима јасно даје смернице, без намјере да се уведе законска забрана путовања:
Ниво 1 - Предузмите уобичајене мјере опреза: Најнижи ниво упозорења, означава релативно сигурну дестинацију, али се савјетује опрез. (Плава боја на карти)
Ниво 2 - Појачајте опрез: Постоје повећани сигурносни ризици, попут криминала, тероризма или политичких немира. Путовања су и даље могућа, али захтијевају додатну пажњу. (Жута боја на карти)
Ниво 3 - Размислите о новој процјени путовања: Путовања се не препоручују због озбиљних ризика, а америчка влада може имати ограничене могућности пружања помоћи. (Свијетло-црвена боја на карти)
Ниво 4 – Не путујте: Највиши ниво упозорења, издаје се за земље са високим ризиком по живот, попут ратних зона, насиља или тероризма. (Тамно-црвена боја на карти)
Србија, Сјеверна Македонија и Босна и Херцеговина су у Нивоу 2, гдје се савјетује појачан опрез, најчешће због криминала или политичких напетости. У истој категорији су и Француска, Њемачка, Италија и Шпанија, због пријетњи од тероризма и повремених грађанских немира, преноси Телеграф.
Са друге стране, Хрватска, заједно са Црном Гором и већином земаља Европске уније, налази у Нивоу 1, што значи да је дестинација сигурна за америчке туристе, уз препоруку за уобичајени опрез. У истој категорији су и Словенија, Аустрија, Мађарска, али и популарне дестинације као што су Јапан, Аустралија, Португал и Канада.
Међутим, уз Хрватску се у неким извјештајима додаје напомена о "повећаном сигурносном ризику", што се обично односи на ситне облике криминала, попут џепарења у туристичким центрима.
На врху листе, у Нивоу 4, налазе се земље погођене ратом и тешком политичком нестабилношћу.
Међу њима су Русија и Украјина због текућег сукоба, Бјелорусија због подршке Русији у рату и произвољног хапшења америчких држављана, као и Авганистан, Иран, Ирак, Сирија, Јемен, Сомалија, Судан, Јужни Судан, Либија, Мали и Венецуела.
За ове државе америчка влада упозорава да је пружање помоћи грађанима изузетно ограничено или непостојеће.
Ове препоруке нису статичне. Нивои 3 и 4 прегледају се најмање сваких шест мјесеци, док се нижи нивои анализирају једном годишње, осим у случају изненадних догађаја као што су природне катастрофе или политички преврати.
Путницима се савјетује да прије коначне одлуке увијек провјере најновије информације како би путовање било што сигурније и угодније.
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч1
Фудбал
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Тренутно на програму