Цијена прасића шокантно ниска, ево шта је разлог

У ово доба, ранијих година, цијена прасића по килограму живе ваге расла је, практично, на седмичном нивоу.
Таква су била предвиђања и пред ове празнике, али ће, по свему судећи, цијена прасића забиљежити рекордно низак ниво, кад је ријеч о периоду године у којем грађани прослављају Божић и неколико слава.
Како нам је потврђено у Удружењу узгајивача свиња Српске, килограм, у просјеку, тренутно кошта 5-5,5 КМ. То је чак јефтиније него уназад мјесец и по дана, када је килограм живе ваге у просјеку коштао око 6 КМ.
У међувремену, препродавци су ову робу нудили и далеко скупље, али је ријеч о продаји једног или неколико комада, па ако прође – прође.
Мишо Маљчић, предсједник поменутог удружења, истиче да се готово не памти оваква ситуација, односно оваква цијена прасића, и то пред празнике.
Подсјећа да је, пред Божић ранијих година, килограм живе ваге ишао и до 12 КМ…
– Ако се по јутру дан познаје, ове године, пред Божић, прасићи тешко да ће бити значајније скупљи него сад – разочаран је Маљчић.
Како каже, тражња за овом робом је незапамћено лоша, што утиче и на цијену, пише Српскаинфо.
– Домаће робе има доста, али је нико неће. Рачун су нам помрсили прасићи из увоза, који су преплавили наше тржиште. Они су увезени прије неких двадесетак дана и до сада су били у карантину. Сад их купују печењаре. Такође, експлодирао је и увоз очишћење прасади. Упркос изузетно ниској цијени, интерес грађана за домаће прасиће готово да не постоји – објашњава Маљчић.
Наглашава да се изјаловио план домаћих узгајивача да бар пред празнике нешто зараде.
– Вишим цијенама у ово доба године, ми, практично, покривамо лоше пословање током јесени. Међутим, сад је тражња домаћих прасића, практично, на нивоу тражње кад нема никаквих славља, самим тим ни интереса за овом робом. Увоз нас је докусурио – поручује Маљчић.
На сточној пијаци у Бијељини, килограм живе ваге прасића кошта 6 КМ.
