31.12.2025
15:21
Коментари:0
Европу очекује значајна промјена времена која ће стићи већ на прелазу године.
Метеоролошки модели показују повратак арктичког ваздуха, али истовремено упозоравају на брзе промјене у наредним данима.
Док ће крај године донијети мраз и снијег у већи дио континента, почетак 2026. године поделиће Европу на хладни запад и топлији исток. Резултат могу бити екстреми од дубоких мразева до обилних падавина.
Према прорачунима ECMWF модела, мијења се распоред система изнад Атлантика и Европе. Високи притисак помјера се ка западу и отвара пут хладном поларном ваздуху. Он ће се током неколико дана проширити на источну, централну и јужну Европу и донијети осјетно захлађење још прије Нове године. О томе је раније писао портал Севере Weather Еуропе.
– У континенталну Европу почеће да струји арктички ваздух, који ће снизити температуре за 10 до 15 степени у односу на нормалу – навели су метеоролози.
Након Нове године, према моделима, ситуација ће се промијенити. Струјање ће се поново прегруписати и хладан ваздух ће се помјерити више ка западној Европи. Док Британија, Француска или Шпанија могу доживјети још један талас мраза, исток континента ће се, напротив, загријевати.
– Ово је типичан примјер веома динамичног зимског обрасца, када се хладноћа и топлота брзо смењују – објашњавају метеоролози.
Топлији ваздух са југа и југозапада донијеће у централну и југоисточну Европу велику количину влаге. Резултат ће бити дуготрајне кише, посебно у околини Алпа, Апенина и Динарских планина на Балкану. Модели предвиђају количине падавина које могу током недјеље достићи 150 до 300 милиметара, што повећава ризик од локалних поплава.
Запад Европе ће, упркос повременом снијегу, остати углавном сув, јер ће арктички ваздух тамо стићи са минимално влаге, преноси Блиц.
Све у свему, почетак 2026. године донијеће много веће контрасте него што се првобитно очекивало. Док ће дио Европе остати стегнут зимом, другде ће се појавити неуобичајено топло и кишовито вријеме.
