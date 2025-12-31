Logo
Преминуо новинар Дарко Гавриловић

Извор:

СРНА

31.12.2025

12:54

Новинар Дарко Гавриловић
Фото: Глас Српске

Дугогодишњи новинар Дарко Гавриловић преминуо је у Бањалуци у 45. години живота након краће и тешке болести.

Гавриловић је рођен 1980. године, а током богате професионалне каријере оставио је неизбрисив траг у најзначајнијим медијским кућама у Републици Српској.

Радио је у Новинској агенцији Републике Српске - СРНА, "Гласу Српске" и "Независним новинама".

Гавриловић ће остати упамћен као велики професионалац и добар човјек, чији прерани одлазак представља велики губитак за новинарску заједницу и све који су имали част да сарађују са њим.

​Вријеме и мјесто сахране Дарка Гавриловића биће накнадно саопштени.

