Преминуо новинар Дарко Гавриловић

Извор:
СРНА
31.12.2025
12:54
Коментари:0
Дугогодишњи новинар Дарко Гавриловић преминуо је у Бањалуци у 45. години живота након краће и тешке болести.
Гавриловић је рођен 1980. године, а током богате професионалне каријере оставио је неизбрисив траг у најзначајнијим медијским кућама у Републици Српској.
Радио је у Новинској агенцији Републике Српске - СРНА, "Гласу Српске" и "Независним новинама".
Гавриловић ће остати упамћен као велики професионалац и добар човјек, чији прерани одлазак представља велики губитак за новинарску заједницу и све који су имали част да сарађују са њим.
Вријеме и мјесто сахране Дарка Гавриловића биће накнадно саопштени.
Најновије
Најчитаније
15
16
15
11
14
54
14
47
14
44
Тренутно на програму